وزارة الطاقة الأمريكية تصنف الهيليوم مادةً حيويةً استراتيجية

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أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن وزيرها كريس رايت صنّف الهيليوم مادةً حيويةً استراتيجية بموجب قانون الطاقة لعام 2020، في خطوة تستهدف تعزيز التصنيع الأمريكي وتأمين سلاسل الإمداد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن هذا التصنيف يدعم مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن الحيوية المستوردة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتأمين المواد الأساسية اللازمة لدعم الاقتصاد و الأمن القومي.

وأوضحت الوزارة أن الهيليوم يستوفي التعريف القانوني للمواد الحيوية، نظرًا إلى دوره الأساسي في التصنيع الأمريكي وتزايد تعرض إمداداته لمخاطر سلاسل التوريد.

وأضافت أن الخصائص الفريدة للهيليوم تجعله عنصرًا أساسيًا في صناعة أشباه الموصلات، إذ لا تتوافر بدائل عملية له في العديد من التطبيقات الحيوية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تمتلك موارد كبيرة من الغاز الطبيعي الغني بالهيليوم، بما يساعد على تلبية الطلب الصناعي المتزايد.

ورغم وفرة موارد الهيليوم في الولايات المتحدة، فإن محدودية قدرات التكرير وطول المدة اللازمة للحصول على التصاريح لا يزالان يحدّان من الإنتاج المحلي، بحسب الوزارة.

يُستخرج الهيليوم بشكل رئيسي كمنتج ثانوي لمعالجة الغاز الطبيعي، وتُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج في العالم لكل من الغاز الطبيعي والهيليوم.