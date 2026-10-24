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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 وتحويلها إلى إجراءات عملية تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الحفل الختامي للمنتدى، إن الحكومة ومؤسسات الدولة تعمل من أجل خدمة الشعب المصري وتحقيق مصالحه وتحسين مستوى معيشته والارتقاء بجودة حياته، في حدود الإمكانات المتاحة والظروف القائمة.

وأضاف أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحقق الصالح العام.

وأشار الرئيس إلى أن رحلة بناء الدولة لم تقتصر على إقامة المشروعات أو تمهيد الطرق أو إنشاء المدن الجديدة، وإنما استهدفت إعادة بناء قدرات الدولة واستنهاض طاقاتها، وإرساء دعائم التنمية التي تمتد آثارها إلى حياة كل مصري ومصرية.

وأوضح أن الهدف من مشروعات التنمية هو فتح آفاق جديدة للأمل أمام المواطنين، بحيث يتحول الطريق إلى فرصة، والمصنع إلى مصدر للرزق، والمدرسة إلى بداية لتحقيق الأحلام، مؤكدًا أهمية أن تنعكس جهود التنمية على حياة المواطنين بصورة ملموسة.

وشدد الرئيس السيسي على أن الحكومة جزء أصيل من الشعب المصري، وأن مسئوليتها تتمثل في العمل من أجل المواطنين وتحقيق مصالحهم، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف التنموية وتحسين جودة الحياة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدي مصر منتدي مصر 2026

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