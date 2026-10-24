الرئيس السيسي: قيمة الحوار في تحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تخدم المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قيمة الحوار الحقيقي تكمن فيما يسفر عنه من قرارات وسياسات قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن مسئولية الدولة لا تقتصر على الاستماع إلى الآراء والانتقادات، بل تمتد إلى دراسة المقترحات والتوصيات والعمل على تنفيذ ما يثبت جدواه.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، إن المنتدى شهد نقاشات بناءة اتسمت بالشفافية والمصداقية، وعكست حرص المشاركين على مصلحة مصر ومستقبلها، سواء من خلال الحضور المباشر أو عبر الأفكار والمقترحات المقدمة إلكترونيًا.

وأضاف أن الدولة ستعمل على تحويل الأفكار والمقترحات التي تثبت جدواها إلى سياسات وبرامج وخطوات تنفيذية عملية، بما يسهم في خدمة الوطن وتحسين حياة المواطنين.

وأعلن الرئيس السيسي قراره باعتبار منتدى مصر 2026 هو الدورة الأولى للمنتدى، على أن يُعقد بشكل دوري كل عام، مع تسليط الضوء شهريًا على أحد القطاعات، لعرض ما تحقق من إنجازات وقياس أثرها ومتابعة المستهدفات.

وأوضح أن القرارات الصادرة عن المنتدى ستُتاح عبر موقعه الرسمي، مع متابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية، بما يعزز استمرارية الحوار بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع.

وشدد الرئيس على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان التنفيذ الفعال للتوصيات وتحويلها إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الخدمات.