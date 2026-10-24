الرئيس السيسي: وعي الشعب المصري وتماسكه هو خط الدفاع الأول عن الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وعي الشعب المصري وصموده وتماسكه، يمثل الحصن المنيع وخط الدفاع الأول في مواجهة محاولات هدم الدولة أو زعزعة أمنها واستقرارها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، إن بناء الدول لا يعتمد على الإمكانات المادية وحدها، بل يرتبط أيضًا بوعي أبنائها وإرادتهم وإخلاصهم في العمل، مشددًا على أهمية إدراك حجم التحديات والتعامل معها بمسؤولية.

وأضاف أن الحفاظ على الدولة المصرية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أبنائها، مؤكدًا أن الوطن ملك للجميع، وأن الحفاظ عليه والتمسك باستقراره والمشاركة في رسم مستقبله واجب وطني.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة والشعب والحكومة كيان واحد لا ينفصل، محذرًا من المحاولات التي تستهدف تصوير مؤسسات الدولة باعتبارها كيانات منفصلة عن المواطنين أو متعارضة مع مصالحهم، لما قد يترتب على ذلك من إضعاف تماسك الدولة وبث الفرقة بين أبنائها.

وأكد السيسي أن التجارب التنموية لا تخلو من الدروس أو الأخطاء أو التحديات، وأن الاستفادة من هذه التجارب تتطلب وجود إرادة حقيقية لمراجعة الأداء والتعلم من النتائج.

واختتم الرئيس بالتأكيد على ضرورة تحري الصدق والإخلاص في القرارات والأعمال، ومواصلة تحمل المسؤولية الوطنية من أجل الحفاظ على استقرار مصر واستكمال مسيرة التنمية والبناء.