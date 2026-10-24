ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

تعد البطاطا الحلوة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تكون إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي اليومي، فهي تحتوي على الألياف الغذائية والبيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، إلى جانب البوتاسيوم ومجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟ 7 فوائد مهمة

ومع تناول البطاطا الحلوة بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن، يمكن للجسم الاستفادة من عناصرها الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي والعينين، وتساعد على الشعور بالشبع، لكن طريقة تحضيرها والكمية المتناولة تؤثران في قيمتها الغذائية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟

البطاطا الحلوة

1. تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك

تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتدعم انتظام التبرز، خاصة عند تناولها مع شرب كمية كافية من الماء.

وتساعد الألياف أيضًا على دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما يجعل البطاطا الحلوة خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متنوع يضم الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

2. دعم صحة العينين

تتميز البطاطا الحلوة ذات اللون البرتقالي باحتوائها على البيتا كاروتين، وهو مركب يحوله الجسم إلى فيتامين أ، الذي يؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على الرؤية الطبيعية، خاصة في الإضاءة الخافتة.

كما يساهم فيتامين أ في دعم صحة سطح العين، ويساعد على الحفاظ على وظائف الجهاز المناعي بصورة طبيعية.

3. زيادة الشعور بالشبع

يمكن أن تساعد البطاطا الحلوة على الشعور بالامتلاء لفترة أطول نسبيًا، بفضل احتوائها على الألياف والكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة.

وقد يكون تناولها مسلوقة أو مشوية بدلًا من الأطعمة المقلية الغنية بالدهون خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في تنظيم وجباتهم والتحكم في السعرات الحرارية، مع مراعاة حجم الحصة وطريقة التحضير.

4. المساهمة في تنظيم ضغط الدم

توفر البطاطا الحلوة البوتاسيوم، وهو معدن يساعد الجسم على تنظيم توازن السوائل، ويدعم الوظائف الطبيعية للعضلات والأعصاب.

كما يلعب البوتاسيوم دورًا في المساعدة على موازنة تأثير الصوديوم في ضغط الدم، ضمن نظام غذائي صحي. ومع ذلك، لا تعد البطاطا الحلوة علاجًا لارتفاع ضغط الدم، ولا تغني عن الأدوية الموصوفة.

ويجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو الذين يحتاجون إلى تقييد البوتاسيوم استشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة لهم.

5. دعم جهاز المناعة

يساهم فيتامين أ الموجود في البطاطا الحلوة في الحفاظ على سلامة الأغشية المخاطية التي تشكل جزءًا من الحواجز الدفاعية للجسم، كما يؤدي دورًا مهمًا في وظائف الجهاز المناعي.

وتوفر البطاطا الحلوة أيضًا بعض فيتامين سي، الذي يشارك في وظائف المناعة ويساعد الجسم على تكوين الكولاجين. لكن الحفاظ على مناعة جيدة يعتمد على النظام الغذائي المتكامل والنوم الكافي والنشاط البدني، وليس على نوع واحد من الطعام.

6. المساعدة على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي

تحتوي البطاطا الحلوة البرتقالية على البيتا كاروتين ومركبات أخرى ذات خصائص مضادة للأكسدة، وتساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالجذور الحرة.

وتختلف كمية هذه المركبات باختلاف لون البطاطا الحلوة ونوعها وطريقة تحضيرها، لذلك يظل تنويع الخضراوات والفواكه أفضل من الاعتماد على صنف واحد.

7. توفير الطاقة للجسم

تحتوي البطاطا الحلوة على الكربوهيدرات التي يستخدمها الجسم مصدرًا للطاقة، ما يجعلها مناسبة للإدراج ضمن وجبات الإفطار أو الغداء أو الوجبات الخفيفة.

كما أن تناولها مع مصدر للبروتين، مثل البيض أو الزبادي أو البقوليات، يمكن أن يساعد على جعل الوجبة أكثر توازنًا ويزيد من تنوع العناصر الغذائية التي يحصل عليها الجسم.

هل تناول البطاطا الحلوة يوميًا يسبب زيادة الوزن؟

لا تؤدي البطاطا الحلوة وحدها إلى زيادة الوزن، إذ يعتمد تغير الوزن على إجمالي السعرات الحرارية المتناولة مقارنة بما يستهلكه الجسم.

وتعد البطاطا الحلوة المسلوقة أو المشوية دون كميات كبيرة من الزبدة أو السكر أو العسل خيارًا مناسبًا لكثير من الأشخاص. أما إضافة كميات كبيرة من المحليات والدهون فقد ترفع السعرات الحرارية للوجبة.

ما أفضل طريقة لتناول البطاطا الحلوة؟

يمكن تناول البطاطا الحلوة مسلوقة أو مشوية في الفرن، مع تجنب الإفراط في إضافة السكر أو الدهون. ويساعد تناولها مع قشرتها بعد غسلها جيدًا على الاستفادة من الألياف الموجودة فيها.

ويُفضل تنويع مصادر الغذاء وعدم الاعتماد عليها وحدها للحصول على الفيتامينات والمعادن، مع الانتباه إلى أن مرضى السكري يحتاجون إلى مراعاة حجم الحصة والكربوهيدرات الموجودة في الوجبة ضمن خطتهم الغذائية.