بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. رئيس الوزراء يقرر تخفيض 30٪ من قيمة الفاتورة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدي مصر 2026 عن منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية الصادرة قبل عام 2024 مهلة زمنية مدتها 6 أشهر ممن لم ينتهوا من إجراءات التصالح على مخالفات البناء١لتقنين وتسوية أوضاعهم، مع تخفيض يصل إلى 30% من الفاتورة اي دفع حوالي 191 قرشا بدلا من 2.74 قرشا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع الطاقة حظي بأولوية قصوى ضمن التوجيهات الرئاسية الصادرة في ختام المنتدى، حيث أعلن إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.

وكشف رئيس الوزراء أن تنفيذ هذه المستهدفات يستدعي دعماً كبيراً للبنية التحتية؛ حيث تقرر تخصيص وتوفير 200 مليار جنيه مصري لإنشاء وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لضمان استقرار الشبكة القومية واستيعاب قدرات الطاقات الجديدة المتجددة.

وجاء من ضمن مخرجات المنتدى أيضا

- زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.

- إنهاء الفترات المسائية في إطار خطة زمنية (المرحلة الابتدائية خلال عام 2027، والمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، والمرحلة الثانوية خلال عام 2029).

- توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية ومؤسسة المدارس الدولية بتطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين.

- إطلاق برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس وفق إطار للكفايات المهنية، يتيح لمنح الرخصة الحاصلين على الرخصة، مع تقديم امتيازات مادية عن أقرانهم ممن لم يحصلوا على الرخصة.

