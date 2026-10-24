قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالخطوات.. كيف تستعيد الصور المحذوفة بالخطأ من هاتف أندرويد؟
بث مباشر.. ختام فعاليات منتدى مصر بحضور الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: وعي الشعب المصري وتماسكه هو خط الدفاع الأول عن الوطن
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
الرئيس السيسي: قيمة الحوار في تحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تخدم المواطنين
الدوري الإنجليزي.. استون فيلا يتقدم بهدف أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول
الرئيس السيسي: مصر واجهت لحظات فارقة اقتربت فيها الدولة من حافة الانهيار منذ 2011
مورينيو قبل الكلاسيكو: ريال مدريد يحقق الألقاب معي.. ولن أغير خطتي لإيقاف يامال
الرئيس السيسي: تحدثنا عن حقائق أردنا أن نضعها أمامكم بكل شفافية ووضوح
تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات.. رسائل السيسي الأبرز في ختام منتدى مصر
الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026: تحويل المقترحات إلى قرارات عملية وتحسين حياة المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. رئيس الوزراء يقرر تخفيض 30٪ من قيمة الفاتورة

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  خلال الجلسة الختامية لمنتدي مصر 2026 عن منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية الصادرة قبل عام 2024 مهلة زمنية مدتها 6 أشهر ممن لم ينتهوا من إجراءات التصالح على مخالفات البناء١لتقنين وتسوية أوضاعهم، مع تخفيض يصل إلى 30% من الفاتورة اي دفع حوالي 191 قرشا بدلا من 2.74 قرشا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع الطاقة حظي بأولوية قصوى ضمن التوجيهات الرئاسية الصادرة في ختام المنتدى، حيث أعلن إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.

وكشف رئيس الوزراء أن تنفيذ هذه المستهدفات يستدعي دعماً كبيراً للبنية التحتية؛ حيث تقرر تخصيص وتوفير 200 مليار جنيه مصري لإنشاء وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لضمان استقرار الشبكة القومية واستيعاب قدرات الطاقات الجديدة المتجددة.

وجاء من ضمن مخرجات المنتدى أيضا 

- زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.

- إنهاء الفترات المسائية في إطار خطة زمنية (المرحلة الابتدائية خلال عام 2027، والمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، والمرحلة الثانوية خلال عام 2029).

- توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية ومؤسسة المدارس الدولية بتطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين.

- إطلاق برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس وفق إطار للكفايات المهنية، يتيح لمنح الرخصة الحاصلين على الرخصة، مع تقديم امتيازات مادية عن أقرانهم ممن لم يحصلوا على الرخصة.
 

رئيس الوزراء منتدى مصر 2026 العدادات الكودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

ترشيحاتنا

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

عداد مياة

خطوتك الأولى للوحدة الجديدة.. شروط ومستندات تركيب عداد مياه قانوني بدون غرامات

مفردات المرتب إلكترونياً

وانت في البيت| مفردات المرتب إلكترونياً.. مميزات بوابة الموظف لسرعة استخراج المستندات الرسمية

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد