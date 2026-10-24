حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن كواليس غياب الكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على ملف الكرة، عن مقر النادي بالجزيرة خلال اليومين الماضيين، في ظل حالة عدم الرضا عن أداء الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح أمير هشام أن سيد عبد الحفيظ تعمد عدم الحضور إلى مقر النادي أمس واليوم، بسبب غضبه من المستوى الذي يقدمه الفريق، ورغبته في تجنب عقد أي جلسات مع اللاعبين أو الجهاز الفني، خاصة بعد الجلسة التي عقدها الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، مع اللاعبين أمس.

وأضاف أن سيد عبد الحفيظ من المتوقع أن يعود إلى مقر النادي غدًا بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيعقد جلسة مع المدير الفني الحسين عموتة أم لا.

وأشار أمير هشام إلى أن سيد عبد الحفيظ اعتاد الحرص على التواجد داخل النادي الأهلي بصورة مستمرة، حتى في الأيام التي لا تشهد إقامة تدريبات للفريق، وهو ما يجعل غيابه خلال اليومين الماضيين محل اهتمام في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الفريق.

وأكد أن عضو مجلس إدارة الأهلي لديه العديد من التحفظات بشأن أفكار الحسين عموتة وأسلوب اللعب الذي يعتمده مع الفريق، في ظل الملاحظات المتعلقة بالأداء الفني خلال الفترة الأخيرة.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن سيد عبد الحفيظ لا يستحق الانتقادات التي يتعرض لها، وفقًا لرؤيته، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي بذله، إلى جانب ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، في العمل على ملف الكرة داخل القلعة الحمراء.