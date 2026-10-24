لخفض ضغط الدم.. ما هو أفضل وقت لشرب عصير البنجر ؟

قد يساعد شرب عصير البنجر على خفض ضغط الدم لاحتوائه على النترات التي تساعد على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، وتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب عصير البنجر صباحاً على معدة فارغة قد يكون مفيداً.

ما هو أفضل وقت لشرب عصير البنجر؟

تدعم الأبحاث فكرة أن البنجر يمكن أن يؤثر إيجاباً على ضغط الدم، تتضمن العديد من الدراسات شرب عصير البنجر قبل الإفطار بنصف ساعة .

يحتوي عصير البنجر على تركيز أعلى من النترات مقارنةً بالبنجر النيء أو المطبوخ، ومن الأسباب الأخرى التي قد تجعله مفيدًا ما يلي:

ذروة الامتصاص: يُحسّن شرب عصير البنجر على معدة فارغة من امتصاص النترات، وقد يُطيل من تأثيرها الموسّع للأوعية الدموية، أثناء مرور العصير عبر الأمعاء، تُمتص النترات في الجزء الأول والأوسط من القولون ، لتصل إلى ذروة تركيزها في الدم خلال ثلاث ساعات ، وتبقى عند مستويات علاجية لمدة عشر ساعات تقريبًا .

التأثير الأمثل: بتناول عصير البنجر صباحًا، يتزامن ارتفاع وانخفاض النترات مع الارتفاع والانخفاض اليومي لضغط الدم الناتج عن إيقاع الساعة البيولوجية للجسم ، عادةً، يبدأ ضغط الدم بالارتفاع قبل الاستيقاظ بساعات قليلة، ثم يستمر في الارتفاع ليصل إلى ذروته حوالي منتصف النهار، ثم ينخفض تدريجيًا في أواخر فترة ما بعد الظهر والمساء .

قد يكون شرب عصير البنجر على معدة فارغة قبل الإفطار بـ 30 دقيقة هو الأفضل، حيث أن ضغط الدم عادة ما يبلغ ذروته في الصباح

كيف يمكن لعصير الشمندر يخفض ضغط الدم؟

يُعدّ عصير البنجر مصدراً غنياً بالنترات، التي تتكون من النيتروجين والأكسجين، والتي يحوّلها الجسم إلى غاز يُسمى أكسيد النيتريك ، يعمل أكسيد النيتريك كموسع للأوعية الدموية ، مما يعني أنه يُوسّع الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم وقد يُخفّض ضغط الدم.

تشير الأبحاث إلى أن شرب عصير البنجر بجرعات تصل إلى 250 ملليلتر (8 أونصات سائلة) قد يكون آمناً ومفيداً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وذلك لقدرته على توسيع الأوعية الدموية.