جورى بكر تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

تفاصيل إطلالة جورى بكر..

وظهرت جورى بكر بإطلالة انيقة و مميزة خطفت بها الانظار مرتدية بدلة كلاسيك باللون من درجات البنى الخريفية .

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

واحتفلت الفنانة المصرية جوري بكر بعيد ميلادها بطريقة مميزة، حيث وجهت رسالة مؤثرة إلى نفسها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، استرجعت خلالها جانبًا من رحلتها الشخصية وما مرت به من تحديات وصعوبات، معبرة عن فخرها بما استطاعت تجاوزه، ومؤكدة إصرارها على مواصلة حياتها بقوة وثقة، مهما واجهتها الظروف.

واختارت جوري بكر أن يكون احتفالها بهذه المناسبة فرصة للتعبير عن امتنانها لنفسها، والاحتفاء بالتجارب التي ساهمت في تشكيل شخصيتها، بعدما مرت بمراحل مختلفة من حياتها، استطاعت خلالها أن تتجاوز الأوقات الصعبة وتستعيد قوتها من جديد.

