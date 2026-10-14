قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير السويسري بالقاهرة: رحلة النيل أعادت لي اكتشاف أسرار عظمة المصريين القدماء
الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا
اشتعال النيران في وزارة التعليم الألبانية.. آلاف الطلاب يصعّدون احتجاجاتهم علي أوضاع التعليم
6800 معتقل ومخاوف من تصاعد العنف.. ماكرون يواجه غضب طلاب المدارس في فرنسا
قانون الإسكان الاجتماعي يحدد عقوبات تقديم بيانات مضللة للحصول على الدعم السكني
سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
مدبولي يثمن نتائج الجولة الآسيوية للرئيس السيسي.. ويؤكد أهمية منتدى مصر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جوري بكر تحتفل بعيد ميلادها: «كل سنة وأنا الست اللي مهما حاولت الدنيا تكسرها تقوم أقوى»

جوري بكر تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة لنفسها: «كل سنة وأنا الست اللي مهما حاولت الدنيا
جوري بكر تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة لنفسها: «كل سنة وأنا الست اللي مهما حاولت الدنيا
أوركيد سامي

احتفلت الفنانة المصرية جوري بكر بعيد ميلادها بطريقة مميزة، حيث وجهت رسالة مؤثرة إلى نفسها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، استرجعت خلالها جانبًا من رحلتها الشخصية وما مرت به من تحديات وصعوبات، معبرة عن فخرها بما استطاعت تجاوزه، ومؤكدة إصرارها على مواصلة حياتها بقوة وثقة، مهما واجهتها الظروف.

واختارت جوري بكر أن يكون احتفالها بهذه المناسبة فرصة للتعبير عن امتنانها لنفسها، والاحتفاء بالتجارب التي ساهمت في تشكيل شخصيتها، بعدما مرت بمراحل مختلفة من حياتها، استطاعت خلالها أن تتجاوز الأوقات الصعبة وتستعيد قوتها من جديد.

جوري بكر توجه رسالة مؤثرة إلى نفسها في عيد ميلادها

ونشرت جوري بكر رسالة تحمل الكثير من مشاعر القوة والاعتزاز بالنفس، قالت فيها: «كل سنة وأنا الست اللي مهما حاولت الدنيا تكسرها تقوم أقوى من الأول»، وهي الكلمات التي عكست حالة من التصالح مع الذات، والإيمان بالقدرة على تجاوز الأزمات وتحويل التجارب الصعبة إلى مصدر للقوة.

وأكدت الفنانة المصرية من خلال رسالتها أن السنوات الماضية لم تكن مجرد مراحل عابرة في حياتها، بل كانت محطات شكلت وعيها ومنحتها قدرًا أكبر من القوة والقدرة على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن النهوض بعد الانكسار يمثل جزءًا مهمًا من رحلتها الشخصية.

وحملت كلمات جوري بكر معاني تتعلق بالإصرار وعدم الاستسلام، إذ حرصت على الاحتفاء بالمرأة التي أصبحت عليها اليوم، بعدما خاضت تجارب مختلفة تركت أثرها في شخصيتها ونظرتها إلى الحياة.

جوري بكر: فخورة بكل المعارك التي خضتها بمفردي

وعكست رسالة جوري بكر اعتزازها بالتفاصيل التي ربما لم يرها الآخرون من رحلتها، خاصة اللحظات الصعبة التي واجهتها بعيدًا عن الأضواء، وما تطلبته منها من صبر وقدرة على استعادة توازنها والوقوف من جديد.

وأشارت كلماتها إلى تقديرها لكل المواقف التي اضطرت خلالها إلى الاعتماد على نفسها، ولكل التجارب التي منحتها دروسًا مهمة، مؤكدة أن ما مرت به ساهم في تغيير شخصيتها وجعلها أكثر وعيًا بذاتها وبما تستحقه في حياتها.

كما حملت الرسالة جانبًا من المصالحة مع الماضي، إذ بدت جوري بكر حريصة على تقدير ما وصلت إليه، بدلًا من التركيز فقط على الصعوبات التي واجهتها، لتؤكد أن التجارب القاسية، رغم ما تتركه من ألم، يمكن أن تكون سببًا في اكتشاف الإنسان لقدراته الحقيقية.

وتبرز هذه الكلمات حالة من الثقة بالنفس والرغبة في بدء مرحلة جديدة بروح مختلفة، تقوم على تقدير الذات والتمسك بالأحلام، وعدم السماح للتحديات بأن تكون عائقًا أمام مواصلة الطريق.

احتفال مختلف بعيد الميلاد وبداية مرحلة جديدة

ولم يقتصر احتفال جوري بكر بعيد ميلادها على استقبال عام جديد من عمرها، بل حملت رسالتها معنى أعمق، تمثل في الاحتفاء بالتغييرات التي مرت بها، وبالخبرات التي اكتسبتها، وبقدرتها على الاستمرار رغم ما واجهته من صعوبات.

وحرصت الفنانة على توجيه كلماتها إلى نفسها، في رسالة تعكس أهمية تقدير الرحلة الشخصية بكل ما تتضمنه من نجاحات وإخفاقات، والنظر إلى التجارب السابقة باعتبارها جزءًا من تكوين الإنسان ونضجه.

كما أكدت الرسالة، في مضمونها، أن القوة لا تعني غياب الألم أو عدم التعرض للانكسارات، وإنما تتمثل في القدرة على تجاوزها واستعادة الثقة بالنفس، ومواصلة السعي نحو مستقبل أفضل.

واختتمت جوري بكر رسالتها بالتعبير عن تفاؤلها بما هو قادم، وإيمانها بأن الأيام المقبلة تستحق أن تحمل لها ما يتناسب مع كل ما مرت به من تحديات، في أمنية تعكس رغبتها في استقبال عام جديد مليء بالفرص واللحظات السعيدة والنجاحات.

وتفاعل عدد من متابعي الفنانة مع رسالتها، وحرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، متمنين لها عامًا جديدًا يحمل المزيد من السعادة والاستقرار والنجاح، سواء على المستوى الشخصي أو الفني.

جوري بكر تستعد لرمضان 2027 بمسلسل «خيوط من ذهب»

وعلى الصعيد الفني، تستعد جوري بكر للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «خيوط من ذهب»، الذي يجمعها بالفنانة غادة عبد الرازق، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، في عمل جديد تضيف من خلاله محطة أخرى إلى مشوارها الفني.

ويضم المسلسل نخبة من الفنانين، من بينهم محمود عبد المغني، ونسرين أمين، وصبري فواز، ومي الغيطي، ونبيل عيسى، ومجدي بدر، ومروة الأزلي، وأحمد كشك، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين في العمل.

والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن، ويأتي ضمن الأعمال الدرامية التي يجري الاستعداد لتقديمها خلال الموسم الرمضاني المقبل، وسط ترقب لما سيحمله من أحداث وشخصيات.

وتواصل جوري بكر من خلال مشاركاتها الفنية العمل على تنويع تجاربها الدرامية، بالتزامن مع حضورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها بين الحين والآخر جوانب من حياتها الشخصية ومناسباتها المختلفة.

وبين احتفالها بعيد ميلادها برسالة تحمل معاني القوة والامتنان، واستعدادها لخوض تجربة درامية جديدة في رمضان 2027، تستقبل جوري بكر مرحلة جديدة تأمل أن تحمل لها المزيد من النجاح والتألق، وأن تكون امتدادًا لمسيرتها الفنية والشخصية.

جوري بكر اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

مجلة المصوّر

بـ 1000 حكاية مصورة.. مجلة المصوّر تفتح خزائن أرشيفها التاريخي

فاطمة ناعوت

لجنة القيد بنقابة الصحفيين تقرر شطب فاطمة ناعوت

20 عالما من الجامعة المصرية اليابانية ضمن قائمة ستانفورد

20 عالما من الجامعة المصرية اليابانية ضمن قائمة ستانفورد لعام 2026

بالصور

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد