جوري بكر تحتفل بعيد ميلادها: «كل سنة وأنا الست اللي مهما حاولت الدنيا تكسرها تقوم أقوى»

احتفلت الفنانة المصرية جوري بكر بعيد ميلادها بطريقة مميزة، حيث وجهت رسالة مؤثرة إلى نفسها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، استرجعت خلالها جانبًا من رحلتها الشخصية وما مرت به من تحديات وصعوبات، معبرة عن فخرها بما استطاعت تجاوزه، ومؤكدة إصرارها على مواصلة حياتها بقوة وثقة، مهما واجهتها الظروف.

واختارت جوري بكر أن يكون احتفالها بهذه المناسبة فرصة للتعبير عن امتنانها لنفسها، والاحتفاء بالتجارب التي ساهمت في تشكيل شخصيتها، بعدما مرت بمراحل مختلفة من حياتها، استطاعت خلالها أن تتجاوز الأوقات الصعبة وتستعيد قوتها من جديد.

جوري بكر توجه رسالة مؤثرة إلى نفسها في عيد ميلادها

ونشرت جوري بكر رسالة تحمل الكثير من مشاعر القوة والاعتزاز بالنفس، قالت فيها: «كل سنة وأنا الست اللي مهما حاولت الدنيا تكسرها تقوم أقوى من الأول»، وهي الكلمات التي عكست حالة من التصالح مع الذات، والإيمان بالقدرة على تجاوز الأزمات وتحويل التجارب الصعبة إلى مصدر للقوة.

وأكدت الفنانة المصرية من خلال رسالتها أن السنوات الماضية لم تكن مجرد مراحل عابرة في حياتها، بل كانت محطات شكلت وعيها ومنحتها قدرًا أكبر من القوة والقدرة على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن النهوض بعد الانكسار يمثل جزءًا مهمًا من رحلتها الشخصية.

وحملت كلمات جوري بكر معاني تتعلق بالإصرار وعدم الاستسلام، إذ حرصت على الاحتفاء بالمرأة التي أصبحت عليها اليوم، بعدما خاضت تجارب مختلفة تركت أثرها في شخصيتها ونظرتها إلى الحياة.

جوري بكر: فخورة بكل المعارك التي خضتها بمفردي

وعكست رسالة جوري بكر اعتزازها بالتفاصيل التي ربما لم يرها الآخرون من رحلتها، خاصة اللحظات الصعبة التي واجهتها بعيدًا عن الأضواء، وما تطلبته منها من صبر وقدرة على استعادة توازنها والوقوف من جديد.

وأشارت كلماتها إلى تقديرها لكل المواقف التي اضطرت خلالها إلى الاعتماد على نفسها، ولكل التجارب التي منحتها دروسًا مهمة، مؤكدة أن ما مرت به ساهم في تغيير شخصيتها وجعلها أكثر وعيًا بذاتها وبما تستحقه في حياتها.

كما حملت الرسالة جانبًا من المصالحة مع الماضي، إذ بدت جوري بكر حريصة على تقدير ما وصلت إليه، بدلًا من التركيز فقط على الصعوبات التي واجهتها، لتؤكد أن التجارب القاسية، رغم ما تتركه من ألم، يمكن أن تكون سببًا في اكتشاف الإنسان لقدراته الحقيقية.

وتبرز هذه الكلمات حالة من الثقة بالنفس والرغبة في بدء مرحلة جديدة بروح مختلفة، تقوم على تقدير الذات والتمسك بالأحلام، وعدم السماح للتحديات بأن تكون عائقًا أمام مواصلة الطريق.

احتفال مختلف بعيد الميلاد وبداية مرحلة جديدة

ولم يقتصر احتفال جوري بكر بعيد ميلادها على استقبال عام جديد من عمرها، بل حملت رسالتها معنى أعمق، تمثل في الاحتفاء بالتغييرات التي مرت بها، وبالخبرات التي اكتسبتها، وبقدرتها على الاستمرار رغم ما واجهته من صعوبات.

وحرصت الفنانة على توجيه كلماتها إلى نفسها، في رسالة تعكس أهمية تقدير الرحلة الشخصية بكل ما تتضمنه من نجاحات وإخفاقات، والنظر إلى التجارب السابقة باعتبارها جزءًا من تكوين الإنسان ونضجه.

كما أكدت الرسالة، في مضمونها، أن القوة لا تعني غياب الألم أو عدم التعرض للانكسارات، وإنما تتمثل في القدرة على تجاوزها واستعادة الثقة بالنفس، ومواصلة السعي نحو مستقبل أفضل.

واختتمت جوري بكر رسالتها بالتعبير عن تفاؤلها بما هو قادم، وإيمانها بأن الأيام المقبلة تستحق أن تحمل لها ما يتناسب مع كل ما مرت به من تحديات، في أمنية تعكس رغبتها في استقبال عام جديد مليء بالفرص واللحظات السعيدة والنجاحات.

وتفاعل عدد من متابعي الفنانة مع رسالتها، وحرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، متمنين لها عامًا جديدًا يحمل المزيد من السعادة والاستقرار والنجاح، سواء على المستوى الشخصي أو الفني.

جوري بكر تستعد لرمضان 2027 بمسلسل «خيوط من ذهب»

وعلى الصعيد الفني، تستعد جوري بكر للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «خيوط من ذهب»، الذي يجمعها بالفنانة غادة عبد الرازق، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، في عمل جديد تضيف من خلاله محطة أخرى إلى مشوارها الفني.

ويضم المسلسل نخبة من الفنانين، من بينهم محمود عبد المغني، ونسرين أمين، وصبري فواز، ومي الغيطي، ونبيل عيسى، ومجدي بدر، ومروة الأزلي، وأحمد كشك، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين في العمل.

والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن، ويأتي ضمن الأعمال الدرامية التي يجري الاستعداد لتقديمها خلال الموسم الرمضاني المقبل، وسط ترقب لما سيحمله من أحداث وشخصيات.

وتواصل جوري بكر من خلال مشاركاتها الفنية العمل على تنويع تجاربها الدرامية، بالتزامن مع حضورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها بين الحين والآخر جوانب من حياتها الشخصية ومناسباتها المختلفة.

وبين احتفالها بعيد ميلادها برسالة تحمل معاني القوة والامتنان، واستعدادها لخوض تجربة درامية جديدة في رمضان 2027، تستقبل جوري بكر مرحلة جديدة تأمل أن تحمل لها المزيد من النجاح والتألق، وأن تكون امتدادًا لمسيرتها الفنية والشخصية.