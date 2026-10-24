وداعاً لوقفة المحطات.. كيفية تتبع أتوبيسات النقل العام عبر تطبيق طولي

​في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين، أعلنت هيئة النقل العام عن إطلاق ميزة تقنية جديدة تهدف إلى القضاء على تكدس الركاب في المحطات لفترات طويلة.

وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين متابعة خط سير وموقع أتوبيسات النقل العام بشكل لحظي (لايف) من خلال الهواتف الذكية قبل مغادرة المنزل.

​وداعاً لوقفة المحطات بالساعات

و​تحت شعار "وداعاً لوقفة المحطات بالساعات!"، تسعى الخدمة الجديدة إلى منح الركاب القدرة على إدارة أوقاتهم بدقة، حيث لم يعد هناك حاجة للنزول إلى الشارع والوقوف طويلاً في انتظار الحافلة دون معرفة موعد وصولها الفعلي.

وتساهم الميزة في معرفة مكان الأتوبيس بدقة ووقت الانتظار المتوقع لتوفير الجهد والوقت.

​خطوات بسيطة لاستخدام تطبيق "طوالي"

و​لتفعيل الاستفادة من الميزة الجديدة داخل تطبيق "طوالي"، يمكن للمستخدم اتباع 4 خطوات رئيسية موضحة بالصورة الإرشادية:

​تحديد خط السير: فتح التطبيق، ثم تحديد "نقطة البداية" و"الوجهة"، والضغط على "بحث عن الرحلات".

​استعراض الخطوط المتاحة: سيعرض التطبيق خطوط الأتوبيسات المتاحة، مع التركيز على الخطوط باللون الأخضر التي تشير إلى الأتوبيسات القريبة التي يمكن تتبعها.

​تفاصيل الرحلة والأسعار: يتيح التطبيق معرفة تفاصيل الرحلة مثل عدد المحطات وسعر التذكرة (على سبيل المثال: 7 جنيهات).

​المتابعة الحية: عند الضغط على الخط، تظهر التفاصيل الأهم مثل رقم لوحة الأتوبيس، مكانه الحالي، والوقت المتبقي لكي يصول إلى محطة الراكب.

​نصائح هامة لضمان تجربة ناجحة

ولضمان دقة التتبع، تنصح هيئة النقل العام المستخدمين بضرورة تحديث الصفحة بانتظام (بالخروج منها والدخول إليها مرة أخرى) لضمان رؤية حركة الأتوبيس على الخريطة بشكل مباشر ومحدث دون انقطاع.

​كما نوهت الهيئة إلى أن الخدمة تعمل حالياً بشكل أساسي على أغلب الأتوبيسات التي يطبق فيها نظام الدفع الإلكتروني الجديد، في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث منظومة النقل الجماعي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

افتتاح المرحلة الأولى من مترو الهرم

​في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير شبكة النقل الجماعي وتخفيف التكدسات المرورية، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عبر بوابة مصر للتحول الرقمي عن الموعد الرسمي لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع مترو الهرم، والتي تعد شرياناً حيوياً جديداً يربط بين قطاعات واسعة من محافظة الجيزة ضمن خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

​موعد الافتتاح ونطاق المرحلة الأولى

​من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع رسميًا في نهاية عام 2027. وتمتد هذه المرحلة الحيوية بدءًا من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة، لتغطي مسافة مهمة تخدم الكثافة السكانية العالية والمناطق الحيوية في محافظة الجيزة.