بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

احتفل الإعلامي أحمد شوبير بزفاف نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جانا حلمي، في حفل أقيم بمنطقة أهرامات سقارة، بحضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية.

وشهد حفل الزفاف موقفا طريفا جمع أحمد شوبير بالمخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، حيث ظهر شوبير وهو يغني «بجوز ابني»، ليتفاعل معه رامي إمام مرددا: «بيجوز ابنه.. بيجوز ابنه»، في لقطة أعادت إلى الأذهان موقفا شهيرا لوالده خلال حفل زفافه.

وترتبط عبارة «بجوز ابني» بذكرى شهيرة للفنان عادل إمام، تعود إلى عام 1998، حين رددها خلال احتفاله بزفاف نجله المخرج رامي إمام، لتظل هذه العبارة مرتبطة بمناسبات الزفاف، وتتجدد ذكراها مع الموقف الذي جمع شوبير ورامي إمام خلال حفل زفاف مصطفى شوبير.

واحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بزفافه أمس الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعدما حصل على موافقة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين ارتباطاته الشخصية واستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

ووفقًا لما علمه “صدى البلد”، حصل شوبير على إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بزفافه، على أن يعود سريعًا إلى التدريبات، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.