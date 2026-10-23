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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برنامج «الإمام الأكبر» يحصد إشادة جماهيرية واسعة ويوثق وسطية الفكر الأزهري المستنير

برنامج «الإمام الأكبر»
برنامج «الإمام الأكبر»
أ ش أ

 يواصل برنامج «الإمام الأكبر»، الذي يُبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، تحقيق نجاحات واسعة وحصد صدى جماهيري كبير، في ظل الإقبال المتزايد على متابعته من المستمعين في مختلف أنحاء العالم، سواء عبر البث الإذاعي المباشر أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للإذاعة.

ويُعد البرنامج إضافة إعلامية نوعية توثق وتذيع لقاءات وأحاديث أئمة وشيوخ الجامع الأزهر الشريف على مدار قرابة مائة عام، في رحلة تاريخية تمتد من الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي وصولًا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بما يتيح للأجيال المتعاقبة التعرف على تراث أئمة الأزهر وفكرهم المستنير.

وتقدم إذاعة القرآن الكريم، ضمن الحلقات الحالية للبرنامج، تسجيلات نادرة لفضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، سجلها بالتزامن مع انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على أن تنتقل الحلقات تباعًا إلى عرض أحاديث الشيخ محمود شلتوت، ثم الأئمة الذين تولوا مشيخة الأزهر من بعده، في تجربة إذاعية توثق وسطية الفكر الأزهري المستنير في عرض العلوم الشرعية وشرحها.

وقد انعكس نجاح البرنامج في التفاعل الكبير للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الإشادات الرسمية والمجتمعية الواسعة؛ حيث تلقى الإذاعي إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، العديد من خطابات الشكر، كان أحدثها خطاب من نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة، نقيب السينمائيين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب.

وأشادت النقابة، في خطابها، بالدور التاريخي لإذاعة القرآن الكريم في تربية الأجيال الجديدة وغرس القيم النبيلة والإيجابية، مثمنة التطور الكبير الذي تشهده الإذاعة من خلال إطلاق برنامج يجمع تراث أئمة الأزهر، ليكون منارة وهاجة تؤكد سماحة الدين ووسطيته، وتنير الدروب أمام الأجيال القادمة.

كما وجهت النقابة الشكر إلى قيادات الإذاعة والعاملين بها، والإعلامي عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة المصرية، والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في ظل رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي قد أشاد، في وقت سابق، بالمنصة الرقمية لإذاعة القرآن الكريم المصرية، التي أسهمت في تعزيز مكانتها بين إذاعات القرآن الكريم على مستوى العالم.

ويؤكد النجاح المستمر لبرنامج «الإمام الأكبر» ريادة إذاعة القرآن الكريم وقدرتها على الجمع بين الأصالة والتطوير، وتقديم محتوى هادف يصل إلى قلوب المستمعين وعقولهم في مختلف أنحاء العالم، ويسهم في إبراز ثراء التراث الأزهري وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

برنامج «الإمام الأكبر» إذاعة القرآن الكريم أنحاء العالم

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