إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.

إطلالة نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الاسود، كما أكملت إطلالتها بجاكيت رياضي باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش، في المكياج على الرموش الكثيفة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل مع وضع اكسسوارات باللون الرمادي لتظهر بشكل بسيط وناعم.

ونعرض لكم صور الفنانة نسرين طافش