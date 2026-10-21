قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج
نية مبتة لضربها بشدة.. هيجسيث: إيران محور محادثات نتنياهو مع ترامب
وفاة طفلة في طابور الصباح تثير القلق.. أسباب التوقف القلبي المفاجئ
الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
عراقجي: واشنطن لا أمان لها.. مع كل مفاوضات تبدأ حربا غادرة
اعتراض وتدمير 373 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك
ويتكوف يصل إلى سان بطرسبورج للقاء مسؤولين روس
استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية رغم ارتفاع الدولار.. تفاصيل
قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم قرب مخيم قلنديا شمال القدس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين طافش تتألق في أحدث إطلالة من الجيم .. صور

نسرين طافش
نسرين طافش
سارة عبد الله

شاركت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نسرين طافش بلوك كاجوال من الجيم، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

وقد أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر بعد زواج استمر لمدة سنة ونصف ، وذلك بعد أيام قليلة من تردد أنباء عن انفصالهما، قبل أن تؤكد الفنانة الخبر رسميًا.

إعلان رسمي بعد أيام من نفي الشائعات
جاء إعلان الانفصال بعد أقل من أسبوع على تداول أنباء عن انتهاء الزواج، وهي الأنباء التي تعامل معها الثنائي وقتها بطريقة غير مباشرة، بعدما نشرا صورة جمعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنغام أغنية "وأنا معاك" للهضبة عمرو دياب، في خطوة اعتبرها كثيرون ردًا على ما أثير، قبل أن تعلن نسرين لاحقًا انتهاء العلاقة رسميًا.

وفضلت نسرين طافش إبقاء تفاصيل حياتها الخاصة بعيدًا عن الإعلام، واكتفت بالظهور مع زوجها في عدد محدود من المناسبات، كما شاركت جمهورها بين الحين والآخر بعض اللحظات التي جمعتهما، في ظل حديثها عن حالة الاستقرار التي كانت تعيشها.

نسرين طافش انستجرام صور نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

الراحل هاني شاكر وزوجته

نفسي الناس تفتكرني.. الأوبرا تخلد ذكرى هاني شاكر بتمثال.. وزوجته تنهار في أول ظهور لها بدونه

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

ترشيحاتنا

من داخل أحد مراكز العلاج الطبيعي

«العلاج الطبيعي» تخاطب «صحة الجيزة» لحل أزمة إنذارات الحماية المدنية للمراكز الطبية

نقيب المهندسين ومحافظ دمياط يفتتحان معرض السلع المعمرة

اشتري لحد 100 ألف جنيه.. نقيب المهندسين ومحافظ دمياط يفتتحان معرض السلع المُعمرة .. صور

الدكتور أحمد السبكي

أحمد السبكي: 334.8 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية الصحية.. و2,406 منشآت صحية ضمن برامج التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها

فستان لامع.. يسرا تخطف الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة عمل الكرواسون في المنزل .. بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون

بنقشة النمر .. بوسي شلبي بإطلالة أنيقة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة .. صور

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد