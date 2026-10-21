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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الغالي .. «حكيم» ينعي شقيقه بكلمات مؤثرة ويُطالب جمهوره بالدعاء له

حكيم
حكيم
سارة عبد الله

نعى الفنان حكيم، شقيقه كامل، الذي وافته المنية مساء أمس، مطالبًا جمهوره بالدعاء له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حكيم عبر الاستوري: “أخويا الغالي شقيقي وسندي اللواء كامل عبد الصمد ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويجعل مثواك الجنة ويصبرنا على فراقك يا حبيبي”.

وأُعلن عن موعد جنازة كامل، شقيق المطرب الشعبي حكيم، حيث من المقرر تشييع الجثمان اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، وسط حالة من الحزن بعد رحيله.

وفاة شقيق حكيم

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن وفاة شقيق حكيم، ونعاه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لأخي وصديق العمر الفنان حكيم لوفاة شقيقه الأستاذ كامل، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

الفنان حكيم اللواء كامل عبد الصمد وفاة شقيق حكيم

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