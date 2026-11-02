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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 2-11-2026

اسعاد الدواجن اليوم
اسعاد الدواجن اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق استقرارا نسبيا مع تغييرات طفيفة ثمن بعض الأنواع، وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى بفروق بسيطة، حيث يبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم من 80 جنيه للمستهلك ويستقر معه أسعار البانيه اليوم الذي يعد أكثر طلبا. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين، ليسجل سعر بيع كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 75 جنيهًا، ليبلع سعر بيع الفراخ البيضاء في الأسواق التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيهًا ويصل في مناطق أخرى إلى 90 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

واستقر سعر البانيه، اليوم الإثنين، حيث يتراوح سعر البانيه في الأسواق للبيع للمستهلكين بين 190 و220 جنيهًا، حيث يختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لغيرها.

سعر الدواجن البلدي اليوم

ارتفع سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن، إذ سجل سعر بيع الكيلو نحو 110 جنيهات، بينما يتراوح سعر بيع الدواجن البلدي في الأسواق التجارية بين 120 وحتى 125 جنيهًا، أي ارتفع سعر الدواجن البلدي بقيمة 10 جنيهات فقط.

أسعار الدواجن الساسو اليوم

وارتفع سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم الإثنين، ليسجل سعر بيع الكيلو في بورصة الدواجن نحو 95 جنيهًا، ليترواح سعر بيع كيلو الفراخ الساسو في الأسواق  للمواطنين بين 120 جنيهًا وحتى 140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

كما استقر سعر الدواجن الأمهات اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل بيع الكيلو الواحد نحو 75 جنيهًا، بينما يصل سعر بيع كيلو الفراخ الأمهات في الأسواق للمستهلكين بين 80 و85 جنيها وفقًا للمنطقة السكنية.

 

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

- يتراوح سعر الكبد والقوانص في الأسواق التجارية بين 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.

- يتراوح سعر هياكل الفراخ في الأسواق التجارية بين 25 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر أوراك الفراخ في الأسواق التجارية بين 70 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر صدور الفراخ في الأسواق التجارية بين 185 إلى 210 جنيها

- يتراوح سعر أجنحة الفراخ في الأسواق التجارية بين 50 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الدبابيس في الأسواق التجارية بين 92 إلى 105 جنيهات للكيلو.

- يتراوح سعر شيش طاووق في الأسواق التجارية بين 190 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر كبدة الفراخ في الأسواق التجارية بين 110 إلى 175 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر القوانص في الأسواق التجارية بين 90 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

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