قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر
بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثمان ضحية سيول وادي وتير وتسليمه لأسرته
رئيس الوزراء يتفقد تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالفلكي
الصحة: توطين صناعة أجهزة الأشعة السينية الرقمية الثابتة والمتحركة والمحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يحتفل بتخرج دفعة 2026 من معهد التربية الدينية الإيبارشي بالأقصر

الأنبا عمانوئيل عياد
الأنبا عمانوئيل عياد
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة- الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك، حفل تخرج دفعة عام 2026 من معهد التربية الدينية الإيبارشي، فرع الأقصر، وذلك بحضور إدارة المعهد، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأعضاء هيئة التدريس.

شهد الاحتفال حضور الأخت أنطوانيت خله، مديرة المعهد، والأخت مارينا موسى، مديرة الدروس، إلى جانب السيد يوسف حبيب، والسيد رأفت فريد، والسيدة عواطف ناروز.

وفي ختام الاحتفال، أعرب راعي الإيبارشية عن تقديره لإدارة المعهد، مشيدًا بما تبذله من جهود سخية ومخلصة في خدمة رسالة التربية الدينية.

كذلك، تم تكريم الخريجين والخريجات وتسليمهم الشهادات التذكارية، إلى جانب هدايا أخرى شملت الكتاب المقدس، الطبعة الكاثوليكية، وكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية.

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك معهد التربية الدينية الراهبات الكهنة الكتاب المقدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مشروعات صغيرة

دعم فني وتسويق رقمي.. مطالب برلمانية لتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة

الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

برلمانية: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين تحقق التوازن بين توفير الموارد وحماية المستحقين

مجلس النواب

نواب يشيدون بتعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء.. ومطالب بتحديد موعد ملزم لصرف التعويضات

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد