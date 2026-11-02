الأنبا عمانوئيل يحتفل بتخرج دفعة 2026 من معهد التربية الدينية الإيبارشي بالأقصر

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة- الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك، حفل تخرج دفعة عام 2026 من معهد التربية الدينية الإيبارشي، فرع الأقصر، وذلك بحضور إدارة المعهد، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأعضاء هيئة التدريس.

شهد الاحتفال حضور الأخت أنطوانيت خله، مديرة المعهد، والأخت مارينا موسى، مديرة الدروس، إلى جانب السيد يوسف حبيب، والسيد رأفت فريد، والسيدة عواطف ناروز.

وفي ختام الاحتفال، أعرب راعي الإيبارشية عن تقديره لإدارة المعهد، مشيدًا بما تبذله من جهود سخية ومخلصة في خدمة رسالة التربية الدينية.

كذلك، تم تكريم الخريجين والخريجات وتسليمهم الشهادات التذكارية، إلى جانب هدايا أخرى شملت الكتاب المقدس، الطبعة الكاثوليكية، وكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية.