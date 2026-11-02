حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء خريفية تميل للحرارة نهارًا، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

طقس حار اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها بشأن حالة الطقس اليوم، أن البلاد تشهد طقسًا حارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية

وفي تصريحات عن حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات مئوية.

موعد انخفاض درجات الحرارة مجددا

وأوضحت أن هذا الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي على الصحراء الغربية، مصحوب بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة.

وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى الأربعاء المقبل، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من الخميس، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وحذرت من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، مؤكدة أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية، بسبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، والذي قد يتجاوز 10 إلى 12 درجة مئوية في بعض المناطق.

هل هناك أمطار خلال الأيام المقبلة؟

وبحسب تصريحات للدكتورة منار غانم، توجد فرص لسقوط أمطار على المناطق الساحلية يومي الجمعة والسبت المقبلين، مع ضرورة متابعة التحديثات اليومية لخرائط الطقس، خاصة مع التغيرات الجوية خلال فصل الخريف.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأثنين

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، تأتي أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على النحو التالي:

الشبورة المائية: تظهر من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

فرص سقوط الأمطار: توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط الرياح: تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/ساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتمتد إلى بعض المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

السحب المنخفضة: تظهر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 32 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 19 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 33 والصغرى 18 درجة.

مطروح: العظمى 27 والصغرى 18 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

أسوان: العظمى 37 والصغرى 22 درجة

نصائح الأرصاد للمواطنين

وناشدت التوقعات الجوية المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وترك مسافات آمنة على الطرق، إلى جانب عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

كما يُنصح مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بتوخي الحذر أثناء نشاط الرياح المثيرة للأتربة، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة لمعرفة أي تغيرات جديدة في حالة الطقس.



