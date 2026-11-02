ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا

أكد ملك الأردن ثبات موقف بلاده تجاه القضايا العربية، وتمسكها بالدفاع عن حقوق ومصالح الأمة، مشددًا على أن الأردن سيظل متمسكًا بمواقفه الثابتة تجاه القضايا المصيرية التي تشهدها المنطقة.

وقال ملك الأردن إن بلاده ثابتة على موقفها في الدفاع عن قضايا الأمة، ومتمسكة بعروبتها وانتمائها العربي، مؤكدًا استمرار دعم الأردن للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية لا يمكن تجاوزها أو تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني فيها.

وشدد العاهل الأردني على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، مؤكدًا أن الوصول إلى استقرار حقيقي يتطلب التعامل مع جذور الصراع، وضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

وأشار إلى أن موقف الأردن يستند إلى ثوابت واضحة تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه على أرضه، باعتبار ذلك أساسًا لا غنى عنه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.