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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

قداس المناولة الاحتفالية
قداس المناولة الاحتفالية
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية، واستقبال ذخائر الطوباوية مارجريتا كياني، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس.

قداس المناولة الاحتفالية 

شارك في الصلاة الأب فيلوباتير جاد، والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة، بحضور شعبي الرعية، وعزبة مهني، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الرب يقيم من موت الخطيئة".

وعقب القداس الإلهي، التقى الأب المطران أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية.

الأنبا باسيليوس الكاثوليك العذراء الكنيسة القداس قداس المناولة الاحتفالية

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