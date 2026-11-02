محافظ البنك المركزي: طرح بنك القاهرة قياسي رغم التحديات

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يمثل طرحًا قياسيًا بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت تنفيذ خطوة مهمة في ظل التحديات الراهنة.

وقال محافظ البنك المركزي إن الثقة التي انعكست في حجم الإقبال على الطرح لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت نتيجة عمل وجهود متواصلة على مدار سنوات داخل الجهاز المصرفي، سواء على مستوى الدولة أو البنك المركزي.

طرح تاريخي يعكس ثقة المستثمرين

وأضاف حسن عبد الله أن قيمة الأسهم المطروحة من بنك القاهرة بلغت 36.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا الطرح يمثل خطوة مهمة في مسيرة البنك وسوق المال المصرية.

ووجّه محافظ البنك المركزي الشكر إلى جميع المشاركين في إنجاز عملية الطرح، مشيدًا بالجهود التي بذلها فريق العمل على مدار الفترة الماضية، وما لمسه من تعاون وعمل متواصل داخل الجهاز المصرفي.

وأشار إلى أن نجاح الطرح يعكس الثقة التي بُنيت على مدار سنوات، وأسهمت في تقديم طرح بهذا الحجم في ظل التحديات القائمة.