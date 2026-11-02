قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع خط بئر العبد –العريش–رأس النقب «مطار طابا»
إبراهيم فايق يكشف اسم أول صفقة للأهلي في يناير ومراكز التدعيم المنتظرة
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: نعمة البصر من أعظم نعم الله على الإنسان وواجبنا الحفاظ عليها
قبل ما تفك مسمار.. احذر عداد الكهرباء بيسجلك
بعد قليل.. مدبولي يحضر جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بعد طرحه
الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن
تحذير من كارثة نووية.. تاكر كارلسون: ترامب قد يضرب إيران نوويًا خلال أيام
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر
البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية
الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن أبها والطائف ونجران وخميس مشيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع أسعار النفط وترقب إشارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

الذهب يرتفع مع تراجع أسعار النفط وترقب إشارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
الذهب يرتفع مع تراجع أسعار النفط وترقب إشارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
أ ش أ

 ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتعوض جانبا من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف بشأن التضخم، فيما يترقب المستثمرون إشارات جديدة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3900.90 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له في عام خلال الجلسة السابقة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 3909.70 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنسبة 3.5% يوم الجمعة الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، وتهبط دون مستوى 4000 دولار للأوقية، متأثرة بموجة بيع واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا، دفعت المستثمرين إلى تسييل أصول آمنة، من بينها الذهب، لتغطية متطلبات الهامش.

ونقلت تقارير عن كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم"، قوله "إن الارتفاع الحالي يمثل ارتدادا للأسعار عقب موجة البيع، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط مع بداية الأسبوع، وهو ما يوفر بعض الارتياح لأسواق المعادن النفيسة عموما".

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 3%، عقب تقارير أفادت بأن مفاوضين إيرانيين عقدوا محادثات في الدوحة مع وسطاء قطريين لليوم الثالث على التوالي، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، لمواجهة الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي هذا السياق، دعا ثلاثة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة الماضي، إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وذلك في أول تصريحات لمسؤولي البنك المركزي عقب اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، الذي أبقى خلاله تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير.

وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 73% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وفقا لأداة "فيد ووتش".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 49.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1432.63 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 976.31 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الذهب تراجع أسعار النفط جلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسار أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

ترشيحاتنا

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة ترويع شخص لسيدتين بكلب فى أسوان

المتهم

سقوط لص حاول سرقة متعلقات من أعلى سطح منزل بسوهاج

أموال

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 7 ملايين جنبه

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد