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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تجلي آلاف السكان استعدادا لثاني إعصار يضرب البلاد في أسبوع

إعصار - تعبيرية
إعصار - تعبيرية
إلهام عبد العزيز

بدأت السلطات الهندية اليوم الاثنين في إجلاء ​السكان من منطقة الساحل الشرقي للبلاد، ‌قبل يوم من الموعد المتوقع لوصول عاصفة إعصارية عاتية إلى اليابسة في منطقة ​لا تزال تتعافى من إعصار ​مميت اجتاحها الأسبوع الماضي.

إجلاء السكان في الهند

من المتوقع أن يكون الإعصار ​موراسو أقل شدة من الإعصار أرناب الذي ​اجتاح المنطقة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وتدمير عشرات المنازل وإتلاف محاصيل.

وتتوقع ​هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن ​يصل الإعصار موراسو إلى اليابسة في الساعات الأولى ‌من ⁠غد الثلاثاء.

وقال براكار جين مدير هيئة إدارة الكوارث بولاية أندرا براديش لرويترز اليوم الاثنين "تم إجلاء نحو 2000 شخص، ​ولا ​تزال العملية ⁠مستمرة. ونعتزم إجلاء نحو 30 ألف شخص".

وتشكل الإعصار فوق ​خليج البنغال، وهو منطقة تتعرض ​لأعاصير ⁠مدارية تسببت في عواصف مميتة على الساحل الشرقي للهند.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ⁠أن ​تتعرض ولايتا تاميل نادو ​وأندرا براديش، على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، لأسوأ ​تبعات الإعصار.

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