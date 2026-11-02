الهند تجلي آلاف السكان استعدادا لثاني إعصار يضرب البلاد في أسبوع

بدأت السلطات الهندية اليوم الاثنين في إجلاء ​السكان من منطقة الساحل الشرقي للبلاد، ‌قبل يوم من الموعد المتوقع لوصول عاصفة إعصارية عاتية إلى اليابسة في منطقة ​لا تزال تتعافى من إعصار ​مميت اجتاحها الأسبوع الماضي.

إجلاء السكان في الهند

من المتوقع أن يكون الإعصار ​موراسو أقل شدة من الإعصار أرناب الذي ​اجتاح المنطقة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وتدمير عشرات المنازل وإتلاف محاصيل.

وتتوقع ​هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن ​يصل الإعصار موراسو إلى اليابسة في الساعات الأولى ‌من ⁠غد الثلاثاء.

وقال براكار جين مدير هيئة إدارة الكوارث بولاية أندرا براديش لرويترز اليوم الاثنين "تم إجلاء نحو 2000 شخص، ​ولا ​تزال العملية ⁠مستمرة. ونعتزم إجلاء نحو 30 ألف شخص".

وتشكل الإعصار فوق ​خليج البنغال، وهو منطقة تتعرض ​لأعاصير ⁠مدارية تسببت في عواصف مميتة على الساحل الشرقي للهند.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ⁠أن ​تتعرض ولايتا تاميل نادو ​وأندرا براديش، على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، لأسوأ ​تبعات الإعصار.