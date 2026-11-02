مدبولي: قيمة بنك القاهرة الإجمالية تجاوزت 80 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ماضية بثبات في تنفيذ برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وإرساء مبادئ الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن دعم وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية انطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من ممثلي قطاع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

رسالة ثقة عالمية ومحلية

وأعرب رئيس الوزراء عن فخره واعتزازه بانطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة، معتبراً إياه «أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري وتجسيداً عملياً لرؤية الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية لتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية.

وقال مدبولي: "على المستوى الشخصي أنا سعيد جداً بهذا الصرح؛ لأن هذا الموضوع استغرق وقتاً طويلاً، وكان هناك تشكك من جهات خارجية حول جدية الدولة في عملية الطرح واسترداد قيمة الأصول المملوكة لها.. ووجودنا اليوم للاحتفال بهذا الحدث التاريخي هو شهادة قاطعة على أن الدولة -حتى في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم- جادة تماماً في المضي قدماً في برنامج طرح الأصول".

أرقام قياسية استثنائية

واستعرض رئيس الوزراء المؤشرات المالية للطرح، موضحاً أن التقييم الإجمالي للبنك تجاوز 80.8 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الحصة المطروحة أكثر من 36.3 مليار جنيه.

وأكد أن هذه الأرقام الاستثنائية لا تعكس فقط قوة ومتانة المركز المالي لبنك القاهرة فحسب، بل تُعد «شهادة ثقة عالمية ومحلية في صلابة القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب وتغطية طروحات مليارية بهذا الحجم غير المسبوق».

استمرار برنامج الطروحات

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير لكل الجهات والكوادر التي أسهمت في إنجاح هذا العمل الاستثنائي، مجدداً التأكيد على التزام الدولة بمواصلة برنامج الطروحات في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومتمنياً لبنك القاهرة ومساهميه الجدد التوفيق والازدهار، وللاقتصاد المصري دوام النمو والاستقرار.