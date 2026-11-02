وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع خط بئر العبد –العريش–رأس النقب «مطار طابا»

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان–شرق بورسعيد–بئر العبد–العريش–طابا بطول إجمالي نحو 500 كم، أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي الدولي التنموي المتكامل «العريش/طابا»، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية واللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء محمد سعيد مساعد الوزير للمشروعات ؛ واستشاري المشروع

حيث تابع وزير النقل خلال الجولة اعمال تنفيذ خط بئر العبد –العريش–رأس النقب «مطار طابا» بطول 341 كم، بالإضافة إلى وصلتي ميناء العريش ومصنع الأسمنت بطول 12 كم لكل منهما، وتفقد المسافة من بئر العبد حتى العريش بطول 83 كم، والتي تشهد تقدمًا في في تنفيذ أعمال جسر القطار بمشاركة 11 شركة مصرية وطنية، كما تفقد وزير النقل أعمال تركيب قضبان السكك الحديدية في قطاعات متفرقة بهذه المسافة، ووجّه بتكثيف الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ 7 محطات، هي: السادات، والتلول، وشهداء الروضة، ومصنع الملح، والمساعيد، وسيناء–وسط العريش، ومطار العريش، لخدمة القرى والتجمعات السكنية والمناطق الصناعية والخدمية،

كما تابع الوزير تنفيذ الأعمال الصناعية، التي تشمل 9 كباري تقاطع وكوبري مسار ونفقين، واطلع على الموقف التنفيذي للمسافة من العريش إلى الحسنة بطول 85 كم، ومن الحسنة إلى طابا بطول 173 كم، مؤكدًا ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بأعلى معايير الجودة ومعدلات التنفيذ.

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن قطار التنمية يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وأحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي الدولي التنموي المتكامل «العريش/طابا»، ضمن 8 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة تنفذها وزارة النقل، بما يعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجيستيات والتجارة الدولية.

وأضاف الوزير أن المشروع يدعم نقل الركاب والبضائع ويربط التجمعات السكنية والمناطق الصناعية والتعدينية بشبكة السكك الحديدية القومية، بما يسهم في نقل المنتجات وتصديرها عبر ميناءي العريش وطابا، والتكامل مع الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير خدمات نقل آمنة وسريعة لأهالي سيناء.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم العام الماضي مثّل خطوة مهمة في إعادة ربط سيناء بشبكة السكك الحديدية، مؤكدًا استمرار استكمال باقي مراحل المشروع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية العمرانية والصناعية والتجارية والسياحية والتعدينية في سيناء.