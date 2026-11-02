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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس البورصة: تغطية طرح بنك القاهرة تجاوزت 27 مرة وتعكس قوة الاقتصاد المصري

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية
كتب محمود مطاوع

شهد مقر البورصة المصرية فعاليات احتفالية كبرى بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من قيادات مجتمع الأعمال .

وقال عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ان اليوم بمثابة محطة فارقة ومشرقة جديدة في مسيرة سوق رأس المال المصري.

واضاف رضوان خلال كلمته أن الخطوة التاريخية التي أقدم عليها أحد البنوك الوطنية العريقة وهو بنك القاهرة (المؤسس عام 1952 تعكس بصورة عملية قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وجاذبية مناخه الاستثماري الاستثنائي، مؤكدا على الكفاءة العالية وقدرة السوق على احتضان طموحات مليارية ذات ثقل استراتيجي وتنموي.

وأشار رئيس البورصة إلى أن معدلات التغطية القياسية التي شهدها الطرح العام والتي تجاوزت 27 مرة إلى جانب الإقبال الواسع والمكثف من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية على الطرح الخاص، تمثل دليلاً قاطعاً على استعادة الثقة الاستثمارية الحقيقية وشهادة دولية نعتز بها على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

وأوضح أن هذا النجاح يأتي تتويجاً لمسيرة متواصلة من العمل الدؤوب؛ حيث حصدت البورصة المصرية العديد من الجوائز والتكريمات الإقليمية المرموقة، ونالت شهادات واعتمادات دولية رفيعة المستوى تعكس التطور المؤسسي والتشغيلي الذي يشهده السوق المحلي.

استراتيجية طموحة للمستقبل

و شدد رئيس البورصة على أن استراتيجية العمل الراهنة ترتكز على محاور أساسية تشمل جذب شرائح جديدة من المستثمرين واستقطاب كيانات وشركات كبرى محلية وإقليمية للقيد في جداول السوق.

واشار الي ان النظر إلى القيد باعتباره عنصراً جوهرياً للتنمية وتعميق السيولة، وليس مجرد إجراء تنظيمي.

واختتم بالتأكيد على أن هذا النجاح يُعد نقطة انطلاق جديدة لمواصلة تطوير البنية المؤسسية والتشريعية، واستحداث أدوات وآليات مالية متطورة تلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، وتعزز من مكانة البورصة المصرية كمنصة رائدة قادرة على مواكبة مسيرة التنمية الشاملة وتوفير التمويل المستدام للمؤسسات الوطنية.

البورصة المصرية رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للرقابة المالية بنك القاهرة

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