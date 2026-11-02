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3133 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون بالضفة خلال شهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3133 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون بالضفة خلال شهر

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمد على


نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 3133 اعتداءً في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.


أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 ، أن قوات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين نفذت خلال شهر أكتوبر الماضي ما مجموعه 3,133 اعتداءً ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بواقع 1,764 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال، و1,369 اعتداءً شنتها عصابات المستوطنين، في تصعيد خطير يعكس تكامل الأدوات العسكرية والاستيطانية لاقتلاع الوجود الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة أن حصيلة اعتداءات أكتوبر قفزت بنسبة 52.8% مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل 2,051 اعتداءً، في حين تضاعفت اعتداءات عصابات المستوطنين وحدها بنسبة 111.6% (مرتفعةً من 647 إلى 1,369 اعتداءً خلال شهر واحد)، بالتزامن مع استهداف موسم قطف الزيتون لضرب إحدى أهم دعامات الصمود الوطني والاقتصادي للفلسطينيين.

واستحوذت محافظات رام الله والبيرة (704 اعتداءات)، ونابلس (636 اعتداءً)، والخليل (568 اعتداءً) على نحو 61% من إجمالي الاعتداءات، تلتها جنين (224)، والقدس المحتلة (219)، وسلفيت (217)، وبيت لحم (198 اعتداءً).

وحدث تصاعد غير مسبوق في إرهاب عصابات المستوطنين واستهداف 5,890 شجرة
وتركزت اعتداءات عصابات المستوطنين البالغة 1,369 اعتداءً في محافظات رام الله والبيرة (393 اعتداءً)، ونابلس (353)، والخليل (255)؛ حيث استحوذت هذه المحافظات الثلاث على نحو 73% من هجمات المستوطنين، تلتها سلفيت (128)، والقدس (74)، وبيت لحم (57)، وجنين (28)، وطوباس (27). 

وألحقت هذه الهجمات أضراراً مباشرة بما لا يقل عن 356 فلسطينياً موثقاً (بينهم 22 طفلاً و22 امرأة)، تركز معظمهم في نابلس بواقع 120 متضرراً، ثم رام الله والبيرة (88)، والخليل (49)، وسلفيت (45).

وطالت اعتداءات عصابات المستوطنين خلال الشهر الماضي 5,890 شجرة، من بينها 4,498 شجرة زيتون.

كما وثّقت الهيئة 165 عملية سرقة لمحاصيل الزيتون، ونهب 384 رأساً من الأغنام، والاستيلاء على 45 مركبة، و9 جرارات زراعية، و4 جرافات، ومعدات زراعية وممتلكات خاصة، في مسعى ممنهج لتدمير مصادر الرزق في الأرياف الفلسطينية تحت حراسة ومشاركة جيش الاحتلال.

ورصد التقرير محاولة عصابات المستوطنين إقامة 28 بؤرة استيطانية جديدة خلال أكتوبر.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 3133 اعتداء الاحتلال والمستوطنون الضفة الغربية

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