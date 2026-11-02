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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أدنوك: سحب نحو مليار برميل من المخزون العالمي للنفط جراء تعطل مضيق هرمز

شركة أدنوك
شركة أدنوك
إلهام عبد العزيز

قال ​سلطان الجابر ‌الرئيس التنفيذي لشركة بترول ​أبوظبي ​الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين إنه ⁠منذ ​تعطل الملاحة ​في مضيق هرمز بسبب حرب ​إيران، تم ​سحب ما يقرب ‌من ⁠مليار برميل من النفط من ​المخزونات ​العالمية.

 ​سحب ما يقرب ‌من ⁠مليار برميل من النفط


وأضاف ⁠أن العالم استنزف ​احتياطياته الوقائية ​من ⁠النفط.   

وفي سياق متصل، رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط يوم الأحد بسبب ارتفاع مخاطر الإمدادات، وقال إن سعر خام برنت قد يرتفع إلى ​140 دولارا للبرميل في 2027 إذا لا يزال إنتاج النفط في ‌الخليج يقل 3.5 مليون برميل يوميا عن متوسطه في 2025.  

كما توقعت ‌إس-أويل الكورية الجنوبية، ​وهي ​وحدة تابعة لأرامكو ⁠السعودية، ​يوم الاثنين ​أن تكون أرباح التكرير ​في ​آسيا قوية خلال ‌الربع ⁠الرابع من العام، وذلك ​بسبب ​انخفاض ⁠المخزونات العالمية ​من ​المنتجات ⁠الرئيسية وتزايد ⁠الطلب ​لأغراض ​التدفئة.

وحول مفاوضات واشنطن وطهران، قال مسؤول مطلع لوكالة رويترز إن مفاوضين إيرانيين موجودون في الدوحة الأحد لليوم الثالث على التوالي لإجراء ​محادثات مع وسطاء قطريين بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية ‌الإسرائيلية على إيران.

وتعقد المحادثات وسط مخاوف من أن يتصاعد الصراع مجددا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ​الولايات المتحدة لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل الانتخابات، وإن المحادثات ​مع طهران مثمرة، إلا أنه لم يستبعد إطلاق مزيد من ⁠العمليات العسكرية بعد ذلك.

أدنوك النفط الحرب الأمريكية الإيرانية أرامكو

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