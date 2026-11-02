"الدفاع الروسية": استهداف مرافق البنية التحتية للموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قواتها شنت ضربات بواسطة طائرات دون طيار ضد مرافق البنية التحتية للموانئ المستخدمة لمصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والسفن المشاركة في نقل البضائع العسكرية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الضربات أصابت موقع إيواء وتخزين منصات إطلاق منظومات الصواريخ المضادة للسفن "نبتون" في منطقة فرية توزلي بمقاطعة أوديسا، وسفينة بحرية "بضائع جافة" أثناء عبورها بحرا على بعد 58 كم جنوب أوديسا، وكانت تنقل شحنات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتستهدف القوات الروسية مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى ومراكز صنع القرار والموانء وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية، ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنين والبنى التحتية المدنية الروسية.