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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وكندا "بات وشيكاً"

ترامب: اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وكندا "بات وشيكاً"
ترامب: اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وكندا "بات وشيكاً"
أ ش أ

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتراب الولايات المتحدة وكندا من التوصل إلى اتفاق تجاري، عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في مؤشر على استئناف المساعي الرامية إلى تسوية الخلافات التجارية بين البلدين، بعد تعثر المفاوضات في أغسطس الماضي.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "بلومبرج" إن الجانبين لديهما تصور لصفقة "جيدة جدا" مع كندا، مضيفًا أن الاتفاق المرتقب سيكون مفيدا للمزارعين الأمريكيين والاقتصاد الأمريكي، كما سيكون مناسبا لكندا.

من جانبه، قال كارني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه أجرى محادثات مع ترامب استكمالا لمناقشات بناءة جرت مؤخرا بشأن الخطوط العريضة لاتفاق من شأنه توفير فرص عمل، وتعزيز القدرة على تحمل تكاليف المعيشة للأسر، مع احترام لغات كندا وثقافتها وسيادتها بشكل كامل.

وأضاف كارني أن فرق التفاوض لدى البلدين ستعمل خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق يحقق هذه الأهداف.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه ترامب إلى تعزيز موقف الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة الثلاثاء المقبل، فيما تمثل التصريحات الأخيرة بشأن الاتفاق التجاري أكثر المؤشرات تفاؤلا منذ انهيار المفاوضات بين البلدين في أغسطس الماضي.

وفي المقابل، دفعت السياسات الجمركية الأمريكية كارني إلى تكثيف جهود كندا لتنويع علاقاتها التجارية وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، إذ استضاف الأسبوع الماضي مسؤولين بارزين من الاتحاد الأوروبي في مونتريال لتعزيز التعاون مع شركاء تجاريين من خارج الولايات المتحدة.

وكانت المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا قد تعثرت في أغسطس الماضي، إثر انسحاب المبعوث الكندي من المحادثات، على خلفية خلاف بشأن توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية الأمريكية المقترحة لتشمل المركبات المتوسطة والثقيلة، وهو ما كانت كندا تسعى إليه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراب الولايات المتحدة وكندا من التوصل إلى اتفاق تجاري رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

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