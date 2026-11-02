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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة ينتهي من تطوير منظومة فحص الحقائب بالأشعة المقطعية بمبنى الركاب 2| صور

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي الانتهاء من جميع مراحل مشروع تطوير وتحديث أجهزة فحص الحقائب باستخدام تكنولوجيا الأشعة المقطعية (CT) بمنطقة تداول الحقائب (BHS) بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، ودخول جميع الأجهزة الجديدة الخدمة بنجاح، دون التأثير على حركة التشغيل بالمبنى أو انتظام الرحلات الجوية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني، وتوجيهات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لتطوير منظومة العمل بالمطارات المصرية والارتقاء بكفاءة الإجراءات الأمنية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

يأتي المشروع في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال أمن الطيران المدني، من خلال تطبيق تقنيات الفحص بالأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد (3D)، بما يتيح إمكانات أكثر تقدمًا في تحليل محتويات الحقائب، ويسهم في رفع دقة الفحص الأمني وكفاءة المنظومة،وترقية مبنى الركاب رقم (2) من درجةStandard2 الي درجة Standard 3 وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وواجهت مراحل تنفيذ المشروع تحديات فنية وتشغيلية، في ظل تنفيذ أعمال الإحلال والتحديث وتركيب الأجهزة الجديدة وتشغيلها بالتوازي مع المنظومة القائمة، مع ضمان استمرارية عمليات الفحص الأمني وعدم تعطيل حركة الحقائب أو التأثير على انسيابية التشغيل. ونجح فريق العمل في إدارة مراحل التنفيذ بكفاءة واحترافية، بما أتاح استكمال أعمال التطوير وتشغيل الأجهزة الحديثة دون الإخلال بانتظام العمل داخل منطقة تداول الحقائب.

وقال المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن إدخال تكنولوجيا الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد (3D) يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة فحص الحقائب بمطار القاهرة الدولي، لما توفره هذه التكنولوجيا من إمكانات متقدمة في فحص وتحليل محتويات الحقائب، بما يدعم كفاءة الإجراءات الأمنية ويرتقي بمستويات الأداء، مؤكدًا استمرار الشركة في تحديث البنية التكنولوجية وتطبيق أحدث الحلول المستخدمة في المطارات الدولية، مع الحفاظ على استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وتواصل شركة ميناء القاهرة الجوي تنفيذ خططها لتطوير المنظومات التشغيلية والأمنية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ منظومة الأمن والسلامة، ويحافظ على انسيابية حركة التشغيل، دعمًا لمكانة مطار القاهرة الدولي باعتباره البوابة الجوية الرئيسية لمصر وأحد المحاور المهمة لحركة النقل الجوي في المنطقة.

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