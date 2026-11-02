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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: الذكاء الاصطناعي يتيح محتوى دينيا يناسب مختلف فئات المجتمع

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مركز الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة الأوقاف، بمنطقة طرة ،بمحافظة القاهرة، واستمع إلى شرح حول دور المركز في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد علمية وفيديوهات توعوية تتناول القضايا الدينية وشواغل الحياة اليومية، وتخاطب مختلف فئات المجتمع وفقًا لمستوياتهم العلمية والثقافية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمناسبة الافتتاح، أهمية الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تناول القضايا التي تهم المواطنين، وتقديم محتوى ديني وتوعوي يتناسب مع طبيعة كل فئة واحتياجاتها، مشيرًا إلى أن هذه المرونة في إعداد المادة العلمية تتيح الوصول إلى شرائح متنوعة من المجتمع. وشدد على أهمية تعزيز حضور الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في ظل ما تشهده من محاولات لنشر محتوى يستهدف خلق حالة سلبية تجاه الدولة، متمنيًا للقائمين على المركز التوفيق في زيادة حجم الإنتاج وتطويره بما يضمن وصوله إلى جميع فئات المجتمع المصري.

وتفقد مدبولي أقسام المركز والاستوديوهات المجهزة لإنتاج المحتوى، واطلع على نماذج من الفيديوهات والمواد التوعوية التي يقدمها، كما دوّن كلمة تذكارية بسجل المركز بمناسبة افتتاحه. ورافق رئيس مجلس الوزراء وزراء الأوقاف، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتموين، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ القاهرة.

مركز الذكاء الاصطناعي رئيس مجلس الوزراء وزارة الأوقاف

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