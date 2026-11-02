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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

17 نوفمبر.. بريطانيا وألمانيا تعقدان اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا بمقر الناتو

17 نوفمبر.. بريطانيا وألمانيا تعقدان اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا بمقر الناتو
17 نوفمبر.. بريطانيا وألمانيا تعقدان اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا بمقر الناتو
أ ش أ

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن المملكة المتحدة وألمانيا ستعقدان اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري، وذلك بمقر الحلف في بروكسل.

وأوضح الناتو - في بيان صحفي - أن الاجتماع سيعقد في مقره الرئيسي، على أن تتولى بريطانيا وألمانيا الدعوة إليه وتنظيمه، دون أن يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول الأعمال أو مستوى المشاركة.

وتعد مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا، المعروفة أيضا باسم "مجموعة رامشتاين"، تحالفا يضم أكثر من 50 دولة، من بينها جميع دول حلف الناتو وعدد من الدول الشريكة والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تنسيق المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والدبابات والطائرات المقاتلة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية.

وعقدت المجموعة أول اجتماع لها في أبريل 2022 في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين عقدت اجتماعات دورية لبحث الاحتياجات العسكرية الأوكرانية وتنسيق الدعم الذي تقدمه الدول المشاركة. ورغم أن المجموعة ليست هيئة تابعة للناتو، استضاف مقر الحلف في بروكسل عددا من اجتماعاتها وشارك الأمين العام للناتو في اجتماعات سابقة لها.

حلف شمال الأطلسي الناتو المملكة المتحدة مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا مقر الحلف في بروكسل

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