الصين: 41.7 تريليون دولار إجمالي قيمة اللوجيستيات خلال 9 أشهر

أكد الاتحاد الصيني للوجستيات، أن الطلب على اللوجستيات للصين حافظ على نمو مطرد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدعوما بالترقية الصناعية ومرونة قطاع التصنيع المتقدم.

وأظهرت بيانات الاتحاد وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن إجمالي قيمة اللوجستيات الاجتماعية في الصين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى سبتمبر الماضيين، بلغ 280 تريليون يوان (حوالي 41.7 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 4.9% على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة لوجستيات السلع الصناعية بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتسهم بـ78% من نمو القيمة الإجمالية.

وأوضحت أن قطاع تصنيع المعدات والتصنيع عالي التكنولوجيا لعب دورا رياديا بارزا، حيث ارتفعت حصتهما إلى 37.6% و18.3% من الإجمالي، كما ارتفعت أحجام الخدمات اللوجستية للمنتجات الجديدة مثل الأساور الذكية ومعدات الطباعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة الاستشعار بنسب 77.1 % و62.5% و16.4% على أساس سنوي.