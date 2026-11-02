قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق الجلسة العامة للنواب لبحث 6 طلبات مناقشة عامة وتعديل قانون صندوق تكريم الشهداء
تفاصيل الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للقرى الـ23 بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل بمطعم في قرية دمرو بالمحلة
رئيس الوزراء: طرح بنك القاهرة يعكس ثقة المستثمرين في قوة القطاع المصرفي المصري
محمد العدل يدافع عن إمام عاشور: ما يحدث معه تطرف
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي بغزة
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد جديدة
وفد طهران يغادر الدوحة وتجهيز مسودة مقترح لوقف الحرب
تراجع أمام الجنيه.. انخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم
في أضخم طرح بتاريخ البورصة.. رئيس الوزراء يفتتح جلسة التداول على أسهم بنك القاهرة
مدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية واضحة
11.5 مليار جنيه للبتلو.. جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تطلق وكالة لإدارة الكوارث بهدف تعزيز الاستجابة والحد من الأضرار

اليابان تطلق وكالة لإدارة الكوارث بهدف تعزيز الاستجابة والحد من الأضرار
اليابان تطلق وكالة لإدارة الكوارث بهدف تعزيز الاستجابة والحد من الأضرار
أ ش أ

أطلقت الحكومة اليابانية، اليوم /الاثنين/ ، وكالة جديدة تتولى الإشراف على الاستجابة للكوارث في البلاد، خاصة للمناطق المعرضة للزلازل، بجانب إعداد تدابير للحد من الأضرار الناجمة عن مختلف الأزمات.

ومن المقرر أن تتخذ "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث" من طوكيو مقرًا لها، على أن تنشئ مراكز إقليمية لتعزيز التنسيق مع الحكومات المحلية في التعامل مع الكوارث؛ بما في ذلك الزلازل الضخمة المحتملة على طول "خندق اليابان"، و"خندق تشيشيما"، و"أخدود نانكاي"، أو تلك التي قد تقع مباشرة تحت منطقة طوكيو الكبرى.

ومن المقرر اختيار مواقع هذه المراكز الإقليمية في صيف عام 2027، على أن تبدأ عملها بحلول يوليو 2028.

وتتولى رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي رئاسة الوكالة، بينما سيشغل وزير إعادة الإعمار جوشي هوسونو منصب وزير إدارة الكوارث بالتزامن مع مهامه الأخرى، وذلك وفقًا لما أعلنه كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وتعد هذه أول وكالة يتم إنشاؤها تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء منذ تأسيس "الوكالة الرقمية" في سبتمبر 2021.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأنه من بين التحديات الرئيسية التي ستواجهها الوكالة الجديدة -التي ستتعامل أيضًا مع الأمطار الغزيرة والثورات البركانية- توسيع نطاق الدعم المقدم للبلديات التي قد تعاني من محدودية الميزانيات أو صعوبة الوصول إلى خبراء في إدارة الكوارث.

وسيتمتع وزير إدارة الكوارث بصلاحية تقديم توصيات للوزارات والهيئات الأخرى، وسيكون لزامًا على الجهات التي تُعتبر جهودها غير كافية الالتزام بتوصيات الوزير.

ومن المتوقع أن تؤدي الزلازل الضخمة -سواء على طول "أخدود نانكاي" الممتد قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليابان على المحيط الهادئ، أو في منطقة طوكيو الكبرى - إلى أعداد هائلة من النازحين؛ مما يستدعي تحسين مراكز الإيواء، والحد من الوفيات الناجمة عن الكوارث، وتوفير الإمدادات الضرورية التي قد تشهد نقصًا في مثل هذه الظروف بشكل استباقي.

كما ستتولى الوكالة مسئولية التعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الكوارث، بدءًا من شبه جزيرة "نوتو" التي ضربها زلزال في عام 2024، ومحافظة "كوماموتو" التي شهدت زلزالاً بقوة 7.1 درجة في يوليو من هذا العام. وسيتم تصنيف الفيضانات التي تزداد حدتها في جميع أنحاء البلاد كقضية بالغة الأهمية، وذلك في أعقاب هطول أمطار غزيرة في محافظة تشيبا بالقرب من طوكيو؛ حيث شهدت المنطقة في شهر أغسطس تساقط أمطارٍ غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات في المناطق الحضرية

الحكومة اليابانية مناطق المعرضة للزلازل تدابير للحد من الأضرار الناجمة عن مختلف الأزمات الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

الاهلي

سيف زاهر يكشف فلسفة الأهلي الجديدة في التعامل مع البطولات والناشئين

الاهلي

إعلامي: مباراة المقاولون فرصة ذهبية أمام عموتة لتجهيز الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

إيراولا

إيراولا يفتح النار على التحكيم بعد خسارة ليفربول أمام أرسنال

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد