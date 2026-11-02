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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني: لايجب أن تصبح المنطقة ساحة صراع بين القوى العظمى

الرئيس الصيني و سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
الرئيس الصيني و سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
محمد على

قال الرئيس الصيني شي جين بينج لسلطان عُمان اليوم الاثنين إن منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي لا ينبغي أن تصبح ساحة صراع بين القوى العظمى، وإن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لتحقيق سلام دائم.

لطالما لعبت الصين دوراً دبلوماسياً هادئاً في الشرق الأوسط، لكنها كثفت جهودها لمحاولة المساعدة في إنهاء التوترات وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى اختناق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن العالمية.

قال شي لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إن العالم يشهد "تغيرات عميقة لم يشهدها العالم منذ قرن".

وتابع"لا ينبغي أن تصبح منطقة الخليج العربي ساحةً للتنافس بين القوى العظمى والصراع الجيوسياسي. إن السلام والاستقرار في المنطقة يتطلبان رعاية وحماية مشتركة من جميع الأطراف"، هذا ما قاله شي، وفقاً لوزارة الخارجية الصينية.

وأضاف أن الصين ملتزمة باستمرار بوقف الحرب، وتأمل في المساهمة "بالحكمة والحلول لحل المعضلات الأمنية في المنطقة".

قال شي جين بينج إن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، للعمل معاً من أجل استعادة السلام وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي أن البلاد سترسل قريباً مبعوثيها الخاصين إلى الشرق الأوسط لتعزيز المشاركة وخفض التصعيد.

وصل السلطان هيثم بن طارق إلى بكين يوم الأحد في زيارة تستغرق يومين، وهي الأولى لرئيس دولة عماني منذ أن أقامت الدولتان علاقات في عام 1978.

أفادت وسائل الإعلام الرسمية العمانية أن السلطان هيثم قال لشي جين بينج إن حكومته تُقدّر بشدة مواقف الصين بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالمنطقة.

وقال: "نعتقد أن التنمية والاستقرار مرتبطان ارتباطاً وثيقاً".

تابع "إن ازدهار الأمم يتطلب بيئة تتسم بالأمن والسلام واحترام سيادة الدولة والالتزام بالقانون الدولي - بيئة يتم فيها حل النزاعات بالوسائل السلمية".

وقال أيضاً إن سلطنة عمان منفتحة على الدخول في اتفاقية تجارية واستثمارية ثنائية تفضيلية مع الصين.

وأكد : "نحن على ثقة بأن مثل هذا الاتفاق سيفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار، ويسهل ويعزز التبادلات التجارية والاستثمارية بين بلدينا".

تُعد الصين أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان، وقد تعززت العلاقات السياحية والتجارية بفضل الرحلات الجوية المباشرة بين بكين ومسقط منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتسعى سلطنة عمان، التي تصدر النفط الخام ومنتجات الطاقة إلى الصين، أيضاً إلى تطوير سلاسل إمداد الطاقة المتجددة والتجارة الرقمية لديها.

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