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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لازم يراجعوا نفسهم.. وليد سليمان يفتح النار على زيزو وإمام عاشور

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

انتقد وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، أداء عدد من لاعبي الفريق الكبار خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا إمام عاشور بمراجعة نفسه والعمل على تحقيق الاستمرارية في المستوى، مشيرًا إلى غياب الدور القيادي المنتظر من نجوم الفريق في الأوقات الصعبة.

الأهلي 

وقال وليد سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور يحتاج إلى مراجعة نفسه، والحرص على تقديم مستويات ثابتة، مؤكدًا أن الاستمرارية من أهم الأمور التي يجب أن يتحلى بها اللاعب للحفاظ على مكانته داخل الفريق.

وأضاف أن نجوم الأهلي السابقين، مثل محمد أبو تريكة ومحمد بركات، كانوا يتحملون مسؤولية الفريق في الأوقات التي لا يظهر فيها باقي اللاعبين بمستواهم المعتاد، وكانوا قادرين على صناعة الفارق وقيادة الفريق للخروج من المواقف الصعبة.

وأوضح أنه لا يرى هذا الدور حاليًا من جانب اللاعبين الكبار في الأهلي، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وبقية العناصر صاحبة الخبرات، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى ظهور قادته وتحملهم المسؤولية داخل الملعب.

وتأتي هذه التصريحات قبل مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر إقامتها اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

تنقل قناة أون سبورت المباراة، باعتبارها الناقل لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موقف الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، كما حقق انتصارًا على مودرن سبورت بهدف نظيف في الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي مجموعته في بطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز بخماسية نظيفة على بترول أسيوط في الجولة الأولى.

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