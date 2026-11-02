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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد السكندري: توليت المسؤولية قبل بداية الموسم بـ33 يومًا.. والظروف كانت صعبة للغاية

محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري
محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري
عبدالله هشام

أكد محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن تولي مسؤولية زعيم الثغر خلفًا للأستاذ محمد مصيلحي لم يكن أمرًا سهلًا، في ظل حجم العطاء الذي قدمه الأخير للنادي على مدار 29 عامًا.

وقال سلامة، خلال تصريحاته عبر برنامج «كلام مسؤول» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة مودرن، إن الاتحاد السكندري مر بموسم صعب للغاية، بسبب عدة عوامل، أبرزها توليه المسؤولية قبل بداية الموسم بـ33 يومًا فقط.

وأضاف أن هناك بعض التخوفات بشأن الأمور المالية عقب رحيل محمد مصيلحي، وهو أمر طبيعي، ويعكس حجم المسؤولية التي كان يتحملها رئيس النادي السابق.

وأشار إلى أن إدارته وضعت رؤية واضحة قبل بداية الموسم الحالي، تتمثل في بناء منظومة متكاملة وتكوين فريق يليق بحجم وتاريخ نادي الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري يتعثر أمام طلائع الجيش

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليكتفي كل فريق بإضافة نقطة إلى رصيده في مشواره بالمسابقة.

وفشل زعيم الثغر في استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما تعثر للمباراة الثانية تواليًا، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، والتي شهدت تلقيه أول هزيمة له في الموسم الحالي.

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