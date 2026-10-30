بيرسي تاو معروض على الاتحاد السكندري.. والقرار في يد حمزة الجمل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة بشأن إمكانية انتقال الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق، إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل بحث النادي عن تدعيم صفوفه بعناصر جديدة.

وأوضح الغندور أن بيرسي تاو تم عرضه على مسؤولي الاتحاد السكندري عن طريق أحد وكلاء اللاعبين المعروفين في مصر، تمهيدًا لبحث إمكانية التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

وأكد أن إدارة الاتحاد السكندري لم تدخل في أي مفاوضات مع اللاعب الجنوب أفريقي حتى الآن، كما لم تطلب التعاقد معه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن المبادرة جاءت من وكيل اللاعبين الذي عرض خدمات تاو على النادي.

وأضاف الغندور أن فرص انتقال بيرسي تاو إلى الاتحاد السكندري لا تتجاوز 40% في الوقت الحالي، موضحًا أن حسم الصفقة يتوقف بشكل أساسي على موقف حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، الذي يمتلك القرار النهائي بشأن مدى احتياج الفريق إلى خدمات اللاعب والموافقة على ضمه من عدمه.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف الجهاز الفني من الصفقة، خاصة مع رغبة الاتحاد في تحسين نتائجه وتدعيم صفوفه قبل استكمال منافسات الموسم الحالي.

الاتحاد السكندري يسقط أمام غزل المحلة في الدوري المصري

وفي سياق آخر، تلقى الاتحاد السكندري خسارة أمام مضيفه غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفرض غزل المحلة أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح في إنهائه متقدمًا بهدفين دون رد، بعدما افتتح عبد الفتاح شتا التسجيل في الدقيقة 30، مستغلًا عرضية زميله عبد الرحمن شيكا، ليحول الكرة برأسه داخل شباك الفريق السكندري.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، عزز عمرو جمعة تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وحاول الاتحاد السكندري العودة إلى المباراة وتقليص الفارق، إلا أن غزل المحلة نجح في الحفاظ على تقدمه والخروج بالنقاط الثلاث، ليواصل الفريق السكندري البحث عن استعادة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة