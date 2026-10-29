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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش في دوري أورا

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني حمزة الجمل، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري أورا موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، حيث يسعى زعيم الثغر إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويخوض الاتحاد السكندري المواجهة وسط رغبة في استعادة النتائج الإيجابية، بعدما كثف الجهاز الفني استعداداته خلال الأيام الماضية، من خلال التدريبات الفنية والبدنية، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، إلى جانب الاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل اللقاء.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام طلائع الجيش، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى حصد النقاط وتحسين موقفهما في جدول الترتيب.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش 

  • المباراة: الاتحاد السكندري × طلائع الجيش.
  • البطولة: دوري أورا – الجولة الثامنة.
  • اليوم: الجمعة 30 أكتوبر 2026.
  • التوقيت: الثامنة مساءً.
  • الملعب: استاد الإسكندرية.
الاتحاد السكندري طلائع الجيش الدوري المصري

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