وزير الرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد السكندري تطوير المشروعات الاستثمارية بالنادي

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بمحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، لبحث عدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة داخل النادي بفرعي الشاطبي وسموحة، في إطار جهود دعم الأندية الشعبية وتعزيز مواردها المالية، بما يسهم في تطوير المنشآت الرياضية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء والجماهير.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي، أن اللقاء شهد استعراض مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية الموارد المالية للنادي، ومناقشة سبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية ومواصلة تطوير أنشطته الرياضية والخدمية.

تجديد مول الشاطبي ومناقشة الفرص الاستثمارية

وشهد الاجتماع مناقشة مشروع تجديد مول الشاطبي، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية المتاحة به، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من منشآت النادي، وفتح آفاق جديدة لزيادة الإيرادات، بما يدعم خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى شرح من رئيس الاتحاد السكندري بشأن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير داخل فرعي الشاطبي وسموحة، والجهود المبذولة لتحديث المنشآت وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع احتياجات أعضاء النادي وجماهيره.

الاتحاد السكندري ينوع مصادر دخله

وتطرق اللقاء إلى عدد من المشروعات التي نفذها النادي بالجهود الذاتية، ومن بينها إنشاء أربعة ملاعب للبادل، في خطوة تستهدف توفير أنشطة رياضية جديدة للأعضاء، إلى جانب دعم موارد النادي المالية من خلال التوسع في تقديم الخدمات الرياضية والترفيهية.

وأكد بيان الوزارة أن الاجتماع شهد أيضًا طرح عدد من الأفكار والمشروعات الاستثمارية داخل النادي، التي تستهدف زيادة الإيرادات وتطوير المنشآت الرياضية، بما يعزز قدرة الاتحاد السكندري على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائه وجماهيره.

ويأتي التحرك في إطار الاهتمام بدعم الأندية الشعبية، ومساعدتها على تحقيق الاستدامة المالية من خلال استثمار أصولها وإمكاناتها المتاحة، بما يضمن استمرار دورها الرياضي والمجتمعي.

الاتحاد السكندري في الدوري المصري

وعلى صعيد المنافسات الكروية، يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد مرور سبع جولات من المسابقة، وسط تطلعات الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة.