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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب امتياز التمريض المكثف بجامعة المنيا يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية وتوفير الوجبات

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

طالب، طلاب الدفعتين الأولى والثانية بالبرنامج المكثف بكلية التمريض بجامعة المنيا، إدارة الجامعة والكلية والمستشفيات الجامعية،  بضرورة تطبيق لائحة التدريب الإجباري «الامتياز» وصرف المكافآت المالية الشهرية المقررة لهم، إلى جانب توفير الوجبات الغذائية خلال نوبتجيات التدريب التي تصل مدتها إلى 12 ساعة

وقال الطلاب في استغاثة جماعية، أن مطالبهم تستند إلى المادة (5/ب) من اللائحة الأكاديمية للبرنامج المكثف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3190 لسنة 2023، والتي تنص على قضاء الطالب فترة تدريب إجباري لمدة 12 شهرًا، مع سريان لائحة امتياز البكالوريوس الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4426 لسنة 2022.

وأشاروا إلى أن المادة (22) من لائحة الامتياز تنص على منح طالب الامتياز مكافأة شهرية من مستشفى أو جهة التدريب، وفقًا للقواعد التي تقررها وزارة المالية، فضلًا عن توفير وجبة غذائية للطلاب خلال النوبتجيات التي تبلغ مدتها 12 ساعة، أسوة بأعضاء الفريق الصحي.

وطالب طلاب الدفعتين بإدراج أسمائهم ضمن كشوف صرف المكافآت الشهرية، وتسوية مستحقاتهم المالية اعتبارًا من تاريخ بدء التدريب الفعلي، بواقع 1 مايو 2026 للدفعة الأولى، و1 أكتوبر 2026 للدفعة الثانية، وفقًا للقواعد المالية المنظمة.

وأكد الطلاب أن مطالبهم تشمل تطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لفترة الامتياز، وتحقيق المساواة بين جميع طلاب البرنامج المكثف دون تمييز بين الدفعات، مشيرين إلى أنهم يؤدون واجباتهم التدريبية داخل المستشفيات الجامعية، ويتمسكون بالحصول على الحقوق والمزايا المقررة

المنيا جامعة المنيا طلاب تمريض

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