نار الثأر .. مصرع شخص بطلقات نارية في أبوقرقاص بالمنيا

لقي شخص مصرعه في مركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، إثر تعرضه لإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات ثأرية ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من شرطة النجدة ، يفيد بمقتل محمد . ع . ا 56 عامًا، موظف في أبو قرقاص، ومقيم بإحدى قرى مركز ملوي، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية في منطقتي البطن والصدر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى الجامعي، ووُضع تحت تصرف جهات التحقيق لحين عرضه على الطب الشرعي، فيما يُجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات