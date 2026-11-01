محافظ المنيا ومساعد وزير الصحة يشهدان تسليم 95 موقعًا لإنشاء وحدات صحية

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، حيث شهدا التسليم الرسمي لـ95 موقعًا مخصصًا ومعتمدًا من وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا للبدء الفوري في إنشاء وحدات صحية متطورة بمختلف مراكز المحافظة، ضمن خطة تستهدف توفير 159 موقعًا لتوسيع مظلة الرعاية الصحية الشاملة والوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ضم الاجتماع الموسع النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والدكتور سعيد محمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس علي عبد الساتر، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وعدد من قيادات أجهزة التعمير والمشروعات.

وشهد الاجتماع تسليم المواقع الـ95، بعد اعتمادها من جهات الولاية، إلى وزارة الصحة والسكان بصفتها الجهة المالكة، والجهاز المركزي للتعمير باعتباره الجهة المنفذة، للبدء في أعمال الإنشاء وفقًا للمواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة. كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمواقع المتبقية، حيث يجري استكمال المراجعات الفنية لـ57 موقعًا إضافيًا، تمهيدًا لاعتمادها وتسليمها لجهات التنفيذ، بما يضمن تحقيق تغطية طبية متوازنة بمختلف المراكز والقرى المستهدفة.

وأكد محافظ المنيا، أن القطاع الصحي يأتي في صدارة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن المنيا تستهدف ضم 113 وحدة صحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، منها 60 وحدة تم فرشها وتشغيلها بالفعل ضمن المنظومة، و46 وحدة أخرى تم فرشها وتشغيلها بمعرفة مديرية الصحة، وجارٍ مراجعتها تمهيدًا لضمها رسميًا، إلى جانب استكمال أعمال الاستلام والفرش لـ7 وحدات متبقية.

وأضاف أن المنظومة شهدت كذلك انضمام 10 مستشفيات رسميًا، بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وتوفير الأطقم الطبية والتمريض المؤهلة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتسريع الانتهاء من الإجراءات الفنية والهندسية للمواقع المتبقية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان وأجهزة التعمير، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق التغطية الطبية المتكاملة لأهالي المحافظة.

وأوضح الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن محافظة المنيا تحظى بأهمية كبيرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، نظرًا لكثافتها السكانية، مشيرًا إلى أن توفير 95 موقعًا من إجمالي 159 موقعًا مستهدفًا يمثل نحو 70% من الخطة، تمهيدًا للبدء الفوري في تنفيذها من خلال جهاز التعمير باعتباره الذراع التنفيذي للمشروعات.

وأضاف أن استكمال المواقع الـ57 المتبقية يخضع لمحددات فنية دقيقة، تشمل المساحة المناسبة، والقرب من التجمعات السكانية، وتوافر المحاور الممهدة والمرافق، بالتنسيق بين وزارة الصحة وجهاز التعمير والوحدات المحلية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الخدمة الطبية الفعلية للمواطن في أقرب وقت.

شارك في الاجتماع المهندس أحمد عاطف، رئيس جهاز تعمير المنيا، والمهندس جاد حسني، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، والمهندسة دعاء عوض، مدير مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس محمد عادل، مدير عام مشروعات حياة كريمة بجهاز الوادي، المهندس عاصم يحيي اسماعيل كيلاني مدير مشروعات مكتب استشاري ( الدار مهندس استشاري ) استشاري جهاز التعمير، والمهندسة هايدي كمال، ممثلة الإصلاح الزراعي، والمهندس محمد الصاوي، مساعد مدير مشروعات حياة كريمة بالمنيا، والمهندس أحمد عزالدين، منسق مشروعات حياة كريمة.