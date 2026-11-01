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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 15 ألف زجاجة مياه و3 أطنان ألبان فاسدة و11 طن ملح مغشوش بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 307 مخالفات تموينية متنوعة.

وتمكنت الحملات من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المياه، يستخدم علامة تجارية مملوكة للغير، حيث جرى التحفظ على 15 ألف زجاجة مياه معبأة و2500 زجاجة فارغة بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى تانكي مياه، مع سحب عينات لإرسالها إلى المعامل المختصة للفحص.

كما ضبطت الحملات سيارة ربع نقل وتروسيكل محملين بنحو 3100 لتر من الألبان، تبين من الفحص انبعاث روائح كريهة منها واحتواؤها على شوائب وحشرات، وأكد تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي واقعة أخرى، تم ضبط مطحن ملح يستغل علامة تجارية مملوكة للغير، والتحفظ على 11 طنًا من الملح المعبأ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وعلى صعيد الرقابة على المخابز البلدية، حررت الحملات 176 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم المواطنين بونات الصرف، وعدم الإعلان عن التعليمات، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان والتصرف في الدقيق المدعم.

كما أسفرت الحملات على الأسواق عن ضبط 1.5 طن ردة خشنة و1.5 طن أعلاف و350 كجم أرز، وكميات من السجائر مجهولة المصدر، فضلًا عن تحرير محاضر لبيع سلع منتهية الصلاحية والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، تم ضبط محطة وقود تصرفت في 1179 لترًا من بنزين 80 بالمخالفة للقواعد المنظمة، بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط طلمبة رصيف لبيع المواد البترولية دون ترخيص ومصادرة الكميات الموجودة.

كما حررت الحملات 68 محضرًا لمخالفات البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، شملت الغلق دون عذر، وعدم ممارسة النشاط، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم إصدار بونات الصرف للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على

المنيا حملات تموين ملح

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