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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تحصين 39 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والطاعون

تحصين رؤوس الماشية
تحصين رؤوس الماشية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحصين 24 ألفًا و30 رأسًا من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، و15 ألفًا و387 رأسًا من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وذلك خلال الأسبوع الأول من أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين، التي أطلقتها وزارة الزراعة و استصلاح الاراضى الأحد الماضى.

ووجّه المحافظ بمواصلة أعمال الحملة وتكثيف جهود الفرق البيطرية للوصول إلى المربين في القرى والنجوع، مع تعزيز التوعية بأهمية التحصين الدوري والالتزام بالإرشادات البيطرية، حفاظًا على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

من جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، استمرار أعمال التحصين من خلال الفرق البيطرية المنتشرة بمختلف المراكز، بالتوازي مع توعية المربين بأهمية تحصين الحيوانات المستهدفة، وفقًا للخطة المحددة للحملة.

وتناشد محافظة المنيا المربين ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية وتقديم الحيوانات للتحصين، والاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي.
 

المنيا محافظ المنيا تحصين رؤوس الماشية

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