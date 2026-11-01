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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا تشارك في افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية

نائب محافظ المنيا خلال اللقاء
نائب محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

أناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، في حضور افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية لعام 2026، الذي تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت شعار «من أرض مصر إلى العالم»، بمشاركة وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، ومحافظي الجيزة والفيوم وقنا والوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي القطاع الخاص.

وتشارك المنيا بوصفها الأولى على مستوى الجمهورية في زراعة وإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، مثل البردقوش والبابونج والكمون والينسون وغيرها، لما تمتلكه من مقومات زراعية ومناخية وخبرات إنتاجية، جعلتها من أبرز المحافظات في هذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الصادرات الزراعية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وشهدت فعاليات الافتتاح تفقد أجنحة المعرض، والاطلاع على منتجات وتقنيات زراعة وتجفيف وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، والتعرف على أنشطة الشركات العاملة في مجالات الإنتاج والتصدير، بمشاركة أكثر من 80 عارضًا من المزارعين والمصنعين والمصدرين والمستثمرين.

يهدف المهرجان إلى تطوير سلاسل القيمة، ودعم صغار المزارعين، وتشجيع التصنيع الزراعي، وتعزيز فرص تسويق وتصدير المنتجات المصرية، كما يتضمن جلسات فنية ونقاشية تتناول تطوير الإنتاج والبحث العلمي، وتحسين جودة المحاصيل وفقًا للمعايير الدولية، وتأثير التغيرات المناخية، وأحدث تقنيات التجفيف والتقطير والاستخلاص والتصنيع، بما يدعم تنافسية النباتات الطبية والعطرية المصرية في الأسواق العالمية.

المنيا محافظ المنيا نائب محافظ المنيا النباتات الطبية والعطرية

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