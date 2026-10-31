أطباء المنيا الجامعي ينقذون طفلة من اختناق حاد بسبب شوكة سمكة

في تدخل طبي عاجل، نجح الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفيات جامعة المنيا في إنقاذ حياة طفلة ، تبلغ من العمر عامين، والقادمة من مركز بني مزار، بعد وصولها إلى الطوارئ في حالة حرجة نتيجة ابتلاع شوكة سمك استقرت بين الأحبال الصوتية، مما تسبب في انسداد خطير بمجرى التنفس.

ووصلت الطفلة وهي تعاني من صعوبة شديدة في التنفس، وصوت صرير تنفسي، واضطراب بدرجة الوعي، وعدم القدرة على البلع.

وعلى الفور، تم التعامل مع الحالة كطوارئ تهدد الحياة، حيث نجح الفريق الطبي في استخراج شوكة السمك تحت التخدير الكلي، واستعادة مجرى التنفس بصورة طبيعية ، واستعادت الطفلة وعيها بالكامل، واختفت أعراض انسداد مجرى التنفس، وتم نقلها إلى العناية المركزة لاستكمال المتابعة والاطمئنان على استقرار حالتها.

وتواصل المستشفى الثلاثي بالجامعة جهودها المتواصلة في دعم وتطوير الخدمات الطبية، وتوفير غرفة طوارئ مجهزة تعمل على مدار 24 ساعة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأبناء محافظة المنيا.

