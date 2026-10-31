لحماية الطلاب من الإدمان.. برنامج وقائي يستهدف 600 مدرسة بالمنيا

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا برنامجًا للوقاية من الإدمان والمخدرات، يستهدف تكثيف جهود التوعية بين طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، والوصول إلى 600 مدرسة بالإدارات التعليمية التسع، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

يأتي البرنامج ضمن خطة متكاملة لنشر الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها، وتعريف الطلاب بمخاطر المخدرات التخليقية، وتأثير ضغط الأقران، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات إيجابية تحميهم من الوقوع في دائرة التعاطي.

وأوضحت إسراء رفعت، منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن اللقاءات التوعوية تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الطلاب، وتعزيز وعيهم بأساليب الوقاية، إلى جانب التعريف بخدمات الدعم والعلاج التي يقدمها الصندوق من خلال الخط الساخن «16023» الذي يتيح الحصول على العلاج مجانًا وفي سرية تامة، بما يشجع الحالات التي تحتاج إلى المساعدة على التقدم طواعية، ويسهم في الحفاظ على مستقبل الطلاب واستقرارهم التعليمي.

